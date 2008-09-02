Dedeman’da Ramazan bereketi

Menüde neler yok ki? Her damak zevkine hitap eden iftariyelikler, iftar sofralarının gözdesi çorbalar, zeytinyağlılar, hicaz pilavlı hamurda kuzu incik, yufkalı saray kebabı, Ezine peynirli su böreği, pastırmalı piliç sote, büryan kebabı, nar taneli güllaç, kaymaklı ekmek kadayıfı, ballı, güllü, baharatlı, meyve aromalı şerbetler gibi Osmanlı Saray ve Türk Mutfağı’nın lezzet miraslarıyla farklı bir Ramazan yaşayabilirsiniz. Her akşam fasıl müziği eşliğinde açılacak olan iftar sofralarının fiyatı ise 45 ile 60 YTL arasında değişiyor. (0212) 337 45 00