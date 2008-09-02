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    HaberlerRamazan Haberleri Dedeman’da Ramazan bereketi
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    02.09.2008 - 11:16 |

    Dedeman’da Ramazan bereketi

    Ramazan ayında Dedeman İstanbul’un “Bereketli İftar Sofrası”nda hem Osmanlı Saray hem de Türk Mutfağı’nın seçkin lezzetlerini birarada bulabilirsiniz.

    Dedeman’da Ramazan bereketi

    Menüde neler yok ki? Her damak zevkine hitap eden iftariyelikler, iftar sofralarının gözdesi çorbalar, zeytinyağlılar, hicaz pilavlı hamurda kuzu incik, yufkalı saray kebabı, Ezine peynirli su böreği, pastırmalı piliç sote, büryan kebabı, nar taneli güllaç, kaymaklı ekmek kadayıfı, ballı, güllü, baharatlı, meyve aromalı şerbetler gibi Osmanlı Saray ve Türk Mutfağı’nın lezzet miraslarıyla farklı bir Ramazan yaşayabilirsiniz. Her akşam fasıl müziği eşliğinde açılacak olan iftar sofralarının fiyatı ise 45 ile 60 YTL arasında değişiyor. (0212) 337 45 00

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