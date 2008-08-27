BİST96.355-0,12EURO7,411,35USD6,791,41ALTIN370,251,86
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Ramazan

    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerRamazan Haberleri Deniz manzaralı iftar keyfi
    ABONE OL
    27.08.2008 - 16:41 |

    Deniz manzaralı iftar keyfi

    İstanbul Ahirkapı’da, bir tarafta denizde yüzen yunusları, diğer tarafta Ayasofya ve Sultanahmet Camisini görebileceğiniz B. W. Citadel Hotel, Sur Restaurant ile deniz manzaralı Sömine Restaurant’ında, Ramazan ayına özel program hazırladı.

    Deniz manzaralı iftar keyfi

    Ramazan ayı sürecince, geleneksel anlayışta ve Ramazan-ı Şerif maneviyatını ön planda tutan bir iftar programı B. W. Citadel Hotel’de sizi bekliyor. Orucunuzu tasavvuf musikisi ile açarken, fasıl eşliğinde eski İstanbul’un İftar keyfini yaşayacaksınız. B.W. Citadel Hotel, Sur Restaurant ile Sömine Restaurant’ta, 20 kişiden 200 kişiye kadar olan iftar davetlerinde şirketler için özel iftar menüleri de hazırlıyor. 0-6 yaş çocukların ücretsiz katılabildiği iftarda kişi başı 38 YTL ödemeniz gerekiyor.

    Tel: 0.212.516 23 13

      Okulunu özleyen küçük Doğan Ahmet'in gözyaşlarıKahramanmaraş’ta corona virüs salgını nedeniyle okulunu ve arkadaşlarını özleyen ilkokul 1. sınıf öğrencisi Doğan Ahmet Şahan, gözyaşı döküp virüs belasından kurtulmak için dua etti.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Şehirler arası yollar ne zaman açılacak? Seyahat yasağı ne zaman bitiyor?

      Şehirler arası yollar ne zaman açılacak? Seyahat yasağı ne zaman bitiyor?

      Herkes bekliyordu! İlk onay çıktı ve belli oldu...

      Herkes bekliyordu! İlk onay çıktı ve belli oldu...

      'Çatıda bile rahat bırakmıyorlar'

      'Çatıda bile rahat bırakmıyorlar'

      Her şey 10 dakika içinde oldu! 4 kişi motosiklet çaldı

      Her şey 10 dakika içinde oldu! 4 kişi motosiklet çaldı

      Sıradaki Haber