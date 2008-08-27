Deniz manzaralı iftar keyfi

Ramazan ayı sürecince, geleneksel anlayışta ve Ramazan-ı Şerif maneviyatını ön planda tutan bir iftar programı B. W. Citadel Hotel’de sizi bekliyor. Orucunuzu tasavvuf musikisi ile açarken, fasıl eşliğinde eski İstanbul’un İftar keyfini yaşayacaksınız. B.W. Citadel Hotel, Sur Restaurant ile Sömine Restaurant’ta, 20 kişiden 200 kişiye kadar olan iftar davetlerinde şirketler için özel iftar menüleri de hazırlıyor. 0-6 yaş çocukların ücretsiz katılabildiği iftarda kişi başı 38 YTL ödemeniz gerekiyor.

Tel: 0.212.516 23 13