Deposite'de Ramazan şenliği

Ramazan ayı boyunca gece 24.00’e kadar açık olacak olan Deposite’de; Mevlevi ve animasyon gösterileri gözleri şenlendirirken, fasıl ziyafeti de kulakların pasını silecek.

Ramazan’ı Doyasıya Yaşamak İsteyenler Deposite’ye…

Sinpaş Yapı’ya ait, İkitelli’deki outlet mağazalarının bulunduğu Deposite Alışveriş Merkezi, Ramazan ayına özel olarak hazırlanan etkinlikler ve gösterilerle ziyaretçilerine keyif ve huzur dolu anlar yaşatmayı planlıyor. Ramazan boyunca gece 24.00’e kadar açık olacak alışveriş merkezinde mevlevi gösterisinden, tahtabacaklara, fasıl dinletisine kadar kutsal aya özgü birçok etkinlik düzenlenecek.

İstanbul’da birbirinden güzel yaşam alanlarına imza atan Sinpaş Grubu’nun 34 yıllık tecrübesiyle Avrupa Yakası’nın gelişim bölgesi olan İkitelli’de merkezi bir konumda hayata geçirdiği Deposite Outlet Merkezi 170.000 m²’lik bir inşaat alanı üzerine kuruldu. Toplam 29,500 m² kapalı alanda hazır giyim ve aksesuar alışverişi olanağı sunan Deposite, Kuzey Blok ve Güney Blok olarak iki binadan oluşuyor.

YKM, Boyner, Beymen, Home Store, Roman, Mango, Atasay, Tefal, Step gibi giyimden aksesura, ev dekorasyonundan elektroniğe 70’den fazla ünlü markanın bir arada bulunduğu iddialı outlet mağaza kombinasyonu Deposite, İkitelli’deki merkezi konumu ve sunduğu sayısız ayrıcalık ile tüm müşterilerine önemli avantajlar sağlıyor.



www.deposite.com.tr