Ağlamak Abdesti Bozar Mı? Namazdayken Akan Gözyaşı Namaza Zarar Verir Mi?

Namaz sırasında yerine getirilmesi ve namazın duruşunu bozmaması için dikkat edilmesi gereken birçok husus vardır. Bu nedenle de bu hususlara dikkat edilmesi gerekir. Bazı durumlar ancak akıl karıştırabilir. Ağlamak durumu da bunlardan bir tanesidir. Ağlamak ile ilgili soruların cevapları hem peygamber efendimiz Hz. Muhammed (SAV) hadislerinde hem de Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından hazırlanan Fetvalar kitabında net şekilde ifade edilmektedir.

Ağlamak Abdesti Bozar mı?

Çoğu insan ağlamak abdesti bozar mı sorusunun yanıtını merak etmektedir. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ağlamanın abdest bozmadığı açık bir şekilde ifade edilmiştir. Öte yandan gözlerde bulunan hastalık nedeniyle veya ağrı nedeniyle akan gözyaşı abdesti bozar. Bu nedenle eğer gözlerde yaş akması oluyorsa yeniden abdest alınması veya gözlerdeki hastalık tedavi edilene kadar namazın kazaya bırakılması gerekir.

Bu durumunun nedeni ise gözlerden hastalık nedeniyle akan gözyaşı içerisinde başka maddeleri taşıyabilmektedir. Abdestin temizlik amacı ile alınması nedeniyle tam olarak yerine getirilmesi için bu durumun sona ermesi gerekmektedir. Bu durumun nedeni hem temizlik şartının tam olarak sağlanması hem de dinde önemli olan sağlıklı kişilerin namaz kılması farzı olarak görülmektedir.

Namazdayken Akan Gözyaşı Namaza Zarar Verir mi?

Pek çok insan ağlamak abdesti bozar mı sorusunun yanı sıra namazdayken akan gözyaşının namaza zarar verip vermediğini merak etmektedir. Bu soru da hadisler ile ve yine Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamaları ile net şekilde cevaplandırılmıştır. Namazdayken, dışarıdan gelen bir etki ile ağlamak namazı bozar. Bu durumda mutlaka namazı terk ederek yeniden kılınması gerekir. Namaz dışında ağlamak durumu abdesti bozmadığı için yeniden abdest almaya gerek yoktur.

Sadece hastalık durumu olduğu zaman yeniden abdest almak gereklidir. Bu durumun haricinde namaz sırasında İslam dini ile alakalı olarak örnek olarak cehennem korkusu, cennet sevinci, Hz. Muhammed (SAV) peygamber efendimizin akıllara gelmesi sonucunda duygusal olarak ağlamak namaza bir zarar vermez. Bu durum Hadis - i Şerif'te şu şekilde ifade edilmektedir; "Cenâb-ı Hakk'a, ağlıyarak itâat eden, gülerek cennete dahil olur ve gülerek günah işleyen, ağlayarak cehenneme girer"