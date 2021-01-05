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    05.01.2021 - 11:35 |

    Akşam namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Adım adım akşam namazı kılınışı...

    Akşam namazı nasıl kılınır, kaç rekat sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. İslamın beş şartından biri de namaz ibadetidir. Günde beş vakit namaz müslümanlara farz kılınmıştır. Günün dördüncü vakit namazı olan akşam namazının 3 rekatı farz, 2 rekatı ise sünnettir. Diğer vakit namazlardan farklı olarak Akşam namazında ilk olarak 3 rekat farz ibadet yerine getirilir. İşte adım adım Akşam namazı kılınışı...

    Akşam namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Adım adım akşam namazı kılınışı...

    Akşam namazı nasıl kılınır sorusu müslümanlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. İslamın beş şartından biri olan ve beş vakit namazdan biri olan akşam namazı beş rakat olarak kılınır. 3 rekatı farz olan akşam namazının iki rekatı ise sünnettir. Akşam namazının son sünneti de Paygamber Efendimizin kaçırmadığı sünnetler arasında yer almaktadır. Peygamber Efendimizin asla kaçırmadığı savaş ve harp esnasında kıldığı sünnet namazlara sünneti müekkede adı verilmektedir.

    AKŞAM NAMAZI NASIL KILINIR?

    Akşam Namazı Farzının 1. Rekatı

    Kamet getirilir.

    Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü Akşam namazının üç rekat farzını kılmaya"

    Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.

    Sübhaneke okunur.

    Euzü Besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.

    "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

    Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

    "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

    "Allah'u Ekber" denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.

    Akşam Namazı Farzının 2. Rekatı

    Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim"

    Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.

    "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir. Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

    "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

    "Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.

    Ettehıyyatü okunur. "Allah'u Ekber" denir ve Üçüncü rekat için ayağa kalkılır.

    Akşam Namazı Farzının 3. Rekatı

    Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim"

    Fatiha okunur:

    "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
    Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

    "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

    "Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.

    – Ettehıyyatü okunur.
    – Salli ve Barik duaları okunur.
    – Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.
    Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir.
    "Allahümme entesselamü ve minkes selam tebarekte yazel celali vel ikram" dedikten sonra, sünneti kılmak için hemen ayağa kalkılır.

    AKŞAM NAMAZI 2 REKAT SÜNNET KILINIŞI

    Akşam Namazı Sünnetinin 1. Rekatı

    Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü Akşam namazının iki rekat sünnetini kılmaya"
    Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.
    Sübhaneke okunur.

    Euzü Besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim" – Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.
    "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

    Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

    "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

    "Allah'u Ekber" denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.

    Akşam Namazı Sünnetinin 2. Rekatı

    Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim"

    Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.

    "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

    Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

    "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

    -"Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.

    – Ettehıyyatü okunur.
    – Salli ve Barik duaları okunur.

    – Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.
    Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir.

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