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    21.01.2021 - 16:57 |

    Amenerrasulü Duası Oku:amener Rasulü Meali, Fazileti, Türkçe Okunuşu Ve Arapça Yazılışı

    Kur anı Kerimde bazı dualar vardır ki çok faziletli ve tesirlidir. Aynı zamanda dualarının yanı sıra Kuran'ı Kerim'de yer alan bazı sureler de vardır. Bu surelerin devamlı olarak okunması gerekir. Bu sureleri devamlı okuyan kişi imanını da kuvvetlendirmiş olur. Amenerrasulü duası oku: Amener rasulu meali, fazileti, Türkçe okunuşu nasıldır? Bu soruların cevaplarını ve bu sorular ile ilgili bilgileri detayları ile derledik.

    Amenerrasulü Duası Oku:amener Rasulü Meali, Fazileti, Türkçe Okunuşu Ve Arapça Yazılışı

    Amener rasulü Kuran’ı Kerim’de yer alan dualardan birisini oluşturur. Kuran’ı Kerim’de Bakara suresinin son iki ayetini teşkil eder.

    Amenerrasulü Duası Oku

    Amenerrasulü duası okumak kişileri için önemlidir. Aynı zamanda amenerresulu anlamı ile mühim yer tutan bir duadır. Bu dua şöyledir: Amene-rrasûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihi velmu/minûn(e)(c) kullun âmene bi(A)llâhi ve melâ-iketihi ve kutubihi ve rusulihi lâ nuferriku beyne ehadin min rusulih(i)(c) ve kâlû semi'nâ ve ata'nâ(s) ġufrâneke rabbenâ ve-ileyke-lmasîr(u). Arapça okunuşu bu şekildedir.

    Amener Rasulü Meali, Fazileti, Türkçe Okunuşu ve Arapça Yazılışı

    Amener rasulü duası kişinin iman etmesi gereken şeylere iman ettiğini açıklamasına vesile olan duadır. Anlamında da Peygamberin indirilen kitaplara, meleklere ve diğer iman edilmesi gereken şeylere iman ettiğini, bizlerinde etmesi gerektiğini açıklar. Türkçe okunuşu şu şekildedir: Amenerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü'minun, küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadin min rusülih, ve kalu semi'na ve ata'na gufraneke rabbena ve ileykelmesir.

     

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