Ayetel Kürsi ile ilgili hadisler nelerdir?

Ayetel Kürsi ile ilgili hadisler merak konusu oldu. Ayet-el Kürsi, Kur'an'da Bakara Suresi'nin 255. ayetidir. Medine'de indirildiğine ve birçok faziletinin olduğuna inanılır. Koruyucu özelliklere sahip olduğuna inanılan ayet-i kerime, farz namazlardan sonra okunduğu gibi, diğer zamanlarda da Allah'a sığınmak için, şerden korunmak adına okunur. Peki Ayet-el Kürsi ile ilgili hadisler nelerdir? Ayetel Kürsi hakkında birçok bilgiye sahip olmak isteyenler ve Ayetel Kürsi ile ilgili hadisleri öğrenmek isteyenler araştırma yapıyor. İşte Ayetel Kürsi ile ilgili hadisler...

AYETEL KÜRSİ İLE İLGİLİ HADİSLER

”Yatağına geldiğin vakit Ayetel Kürsi’yi oku, muhakkak ki Allah Teala sana bir melek müekkel kılar, sabaha kadar seni şeytanın şerrinden muhafaza eder.”

– “Her kim Ayetel Kürsi’yi ve Bakara Suresinin sonunu sıkıntılı (kederli) anında okursa Allah ona yardım eder.”

– “Sen Ayetel Kürsi’den neredesin? O herhangi bir yemek veya katık üzerine okunursa mutlaka Allah. o yemek ve katığın bereketini çoğaltır.”

– “Kim ki her farz namazının arkasında Ayetul Kürsi’yi okursa, onun Cennet’e gitmesine ancak ölmemesi mani olur.”

– Hz. Peygamber (S.a.v.), Übey b. Kâ‘b’a “Allah’ın kitabından hangi ayet en büyüğüdür” diye sorup “Ayetel Kürsi’dir” cevabını alınca onu tebrik etmiştir.

– “Allah’u Teala, ne Tevratta, ne İncilde, nede Zeburda Ayetel Kürsi’den daha büyük bir Ayet indirmedi.”

– “Bakara Suresinde bir Ayet vardır ki Kur’an Ayetlerinin Efendisidir. Şeytan olan herhangi bir evde okunursa (şeytan) o evden çıkar. (O Ayet) Ayet-el Kursi’dir.”

– “Her şeyin bir şerefi var. Kur’an-ı Kerim’in şerefesi de Bakara suresidir. Bu surede bir ayet vardır ki, Kur’an ayetlerinin efendisidir: “Ayetü’l Kürsi“

– Evinde, Fatiha ve Ayetel Kürsi okuyana, o gün cin ve şeytan zarar veremez. Nazar değmez. (Deylemi)

– Her farz namazdan sonra Ayetel Kürsi’yi okuyanın cennete girmesi için hiçbir engel yoktur. (Nesai)

– Ayetel Kürsi ayetlerin seyyididir. Bir yerde okununca şeytan orada tutunamayıp mutlaka çıkar. (Hakim)

– “Fatiha ile Ayetel kürsiyi okuyana, o gün nazar değmez” (Deylemi)

– Übey İbnu Ka’b (ra): “Resûlullah (s.a.v.) bana: “Ey Ebu’l-Münzir, Allah’ın Kitabından ezberinde bulunan hangi ayetin daha büyük olduğunu biliyor musun?” diye sordu. Ben: “O Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur, O, Hayy’dır, Kayyûm’dur (yani diridir her şeye kıyam sağlayandır” -Ayet’ü’l-Kürsi- dedim. Göğsüme vurdu ve: “İlim sana mübarek olsun ey Ebu’l-Münzir!” dedi.” (Müslim)

HADİS NEDİR?

Hadis, Hz. Peygamber’i dinleyen sahâbîden başlayarak onu rivâyet edenlerin adlarının yazılı olduğu sened ile Hz. Peygamber’in söz, fiil veya takrîrinin yazıldığı metin’den meydana gelir. Yani hadis deyince, sened ve metinden oluşan bir yazılı yapı anlaşılır.