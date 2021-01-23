Baş Ağrısı İçin Okunacak Dualar Nelerdir? Geçmeyen Baş Ağrısı İçin Dualar



Baş ağrısı için peygamber efendimiz tarafından özellikle Haşr suresi tavsiye edilmektedir. Fakat baş ağrısını geçirmek için edilen başka dualar da vardır.



Baş Ağrısı İçin Okunacak Dualar Nelerdir?



Baş ağrısı için peygamber efendimizin önerdiği dualardan biri de şudur: "Euzi bi izzetillahi ve bi kudretihi min şerri ma ecidü ve uhaziru." Bu dua, hissettiğim şeyin şerrinden Allah'a sığınırım anlamına gelmektedir.



Geçmeyen Baş Ağrısı İçin Dualar



Özellikle uzun süren ve geçmeyen baş ağrıları için, şu duanın okunması önerilmektedir: ”Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahi’l-kebiri, neuzü billahi’l-azimi min şerri ırkın ne’aarin ve min şerri harrin-nari. Sadak allah ül azim.” Bu duayı okumadan önce Fatiha suresini okumanız ve sonrasında bu duayı 7 kez okuyarak herhangi bir yere uzanmanız öğütlenir.



Aynı zamanda peygamber efendimiz geçmeyen baş ağrıları yaşayan insanların Haşr suresini okumaları gerektiğini öğütlemiştir.

















Baş Ağrısı İçin Haşr Suresi



24 ayetlik bir sure olan Haşr suresi, Kuran-ı Kerim'in 59. suresidir. Medinede inmiştir. Haşr, toplamak anlamına gelmektedir. Baş ağrısı zamanlarında okunduğunda baş ağrısına iyi gelmektedir.