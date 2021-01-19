Cenaze Namazı Nasıl Kılınır, Hangi Dualar Edilir? Cenaze Namazı Kaç Rekattır?

Cenaze namazı, İslam'ın kurallarına göre ölmüş kişinin arkasından kılınan bir namazdır. Ölü kişiye ve kıbleye doğru dönülerek kılınan bir namazdır.

Cenaze Namazı Nasıl Kılınır?

Cenaze namazı kılmak için ilk yapılan şey ölmüş kişiye ve kıbleye dönmektir. Bu şekilde saf tutulduktan sonra niyet getirilir. İlk olarak imam daha sonra cemaat tekbir getirir. Tekbir sonrası eller bağlanır 've celle senaük' cümlesi sonrasında sübhaneke duası okunur.

Hemen sonrasında eller kaldırılmadan 'Salli Barik' duaları okunur. Tekrardan eller kaldırılmadan tekbir getirilir. Bilen kişiler 'Tirmizi, Cenaiz, 38' duasını okurlar. Bilmeyen kişiler fatiha suresini okuyabilirler. Dördüncü tekbir sonrası ise önce sağa sonra ise sola selam verilir ve namaz biter.

Cenaze Duası Arapça okunuşu ve Türkçe Anlamı

"Allahümma'ğfir lihayyina ve meyyitina ve şahidina ve gaibina ve zekerina ve ünsana ve sagyrina ve kebirina. Allahümme men ahyeytehü minna fe ahyihi ale'l islam ve men teveffeytehü minna fe teveffehü ale'l iman. Ve hussa haze'l meyyite bi'r ravhi ve'r rahati ve'l mağfireti ve'r rıdvan. Allahümme in kane muhsinen fe zid fi ihsanihi ve in kane müsien fe tecavez anhü ve lakkihi'l emne ve'l Büşra ve'l keramete ve'z zülfa, bi rahmetike ya erhame'r - rahimin."

Cenaze Duası Türkçe meali

Meali "Allah'ım! Dirimizi, ölümüzü, burada olanımızı, olmayanımızı, erkeğimizi, kadınımızı, büyüğümüzü, küçüğümüzü mağfiret buyur ve bağışla. Allah'ım! Aramızdan yaşatacaklarını İslam üzere yaşat, öldüreceklerini İslam üzere öldür. Şuradaki ölüye kolaylık ve rahatlık ver ve onu bağışla. Bu kişi iyi bir kimseyse sen onun iyiliğini arttır, eğer günahkar ve kötüyse Sen merhametin ve rahmetinle bunları görmezden gel. Ona güven, müjde yakınlık ve ikramla mukabele et. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi olan Allah'ım!."

Cenaze Namazında Hangi Dualar Edilir?

Cenaze namazında okunan ilk dua sübhanekedir. Sonrasında Salli barik duası okunur. Son olarak bilen kişiler cenaze duasını okurlar, bilmeyenler ise fatiha suresini okurlar.

Cenaze Namazı Kaç Rekattır?

Cenaze namazı, vakit namazlarına göre farklıdır. Namazda rüku ve secde olmadığı için imamın tekbir getirişi ve duaların okunuşuyla birlikte devam edem selam vermeye kadar toplam rekat sayısı 1'dir.

Cenaze Namazı Abdestsiz Kılınır mı?

Diyanet İşleri Bakanlığı bilgilerine göre cenaze namazının abdestsiz şekilde kılınması caiz değildir. Fakat kişi abdest alamayacak durumdaysa, teyemmüm alarak cenaze namazını kılabilir.

Cenaze Namazının Hükmü Nedir?

Cenaze namazı, Müslümanların, ölmüş din kardeşlerine son görevlerini yerine getirmelerini sağlayan namazdır. İster kadın ister erkek olsun, bir kişinin bile bu farzı yerine getirmesi durumunda, namaz kabul edilir.

Namaz ölü kişi için dua anlamına gelir. Bu nedenle Müslüman kişiler bu namaz vesilesiyle toplanarak ölü kişinin arkasından namaz kılarlar. Farz olan bu namaz, kılan kişinin ölü olan kişiye karşı sorumluluğu ve görevi olarak kabul edilir.

Gıyabi Olarak Cenaze Namazı Kılınabilir mi?

İslami kurallara göre cenaze namazının cenazenin orada bulunmasından sonra kılınması mümkündür. Ancak cenazenin orada bulunmaması, cenaze namazını kılmaya engel teşkil etmez. Allah resulü de bazı kişilerin ölümünden sonra, orada bulunmamalarına rağmen cenaze namazlarını kılmıştır.

Allah resulü ayrıca Uhud Savaşı esnasında şehit olan kişiler için gıyabi cenaze namazı kıldırmıştır. Kısacası cenaze namazının belli kurallar çerçevesinde gıyabi olarak kılınması İslam kurallarına göre mümkündür.