En Çaresiz Anda Ve Dardayken Hangi Dualar Okunur? Çaresiz Anlar İçin Sureler Ve Dualar…



Çaresiz hissedildiği anda yapılması gereken tek şey İslamiyet'e göre Allah'a sığınmaktır. Allah'a sığınmanın ilk göstergesi de ona dua etmektir. En çaresiz anda okunacak dua ile arınan Müslümanlar çaresini bulur. Bunu göstermek için edilmesi gereken dualar bellidir.



En Çaresiz Hissedilen Anda Allah'a Hangi Dualar Edilir?



İbn-i Sunni bu dua için günde yedi kere okunmalıdır demiştir. Bu dua günde yedi kere sabah, öğlen ve akşam vakitlerinde okunursa kişi sıkıntılarından arınır.



Ve zennûni iz zehebe mugâdıben fe zanne en len nakdire aleyhi fe nâdâ fiz zulumâti en lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu minez zâlimîn(zâlimîne).



Anlamı: ''Sonunda karanlıklar içinde, 'Senden başka hiçbir tanrı yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben kötü işler yapmışım!" diyerek yalvardı.



Peygamber efendimiz de sıkıntılı hissedilen zamanlarda okuması gereken bir duayı söylemiş. O dua da şöyledir:



La ilahe illallahül’azim-ül-halim la ilahe illallahü Rabbül-Arş-il’azim la ilahe illallahü Rabbüs-semavati ve Rabbül-Erdı Rabbül’Arş-il-kerim.



Anlamı: Allah'ım beni tüm sıkıntılarımdan kurtar. Şüphesiz sen her şeye gücü yetensin. Beni de en hayırlara vesile olacak şekilde arındır.