Et-Tevvâb Ne Demek? Et-Tevvâb Fazileti Ve Anlamı
Esmaül Hüsna Allah'ın 99 adet ismi bulunmaktadır. Esmaül Hüsna en güzel isim anlamına gelmektedir. Bu 99 ismin farklı şekilde faziletleri bulunur. Bunlardan birisi de Et-Tevvâb ismidir. Peki Et-Tevvâb Esmaül Hüsna isminin anlamı nedir. Et-Tevvâb isminin ebced değeri nedir? Bu ismin faziletleri nelerdir, sizler için derledik.
Et-Tevvâb Tevbe isminden türemiş bir isimdir. Lugat anlamına bakıldığında kulların dönüşlerini ve yönelişlerini kabul eden ve cezadan vazgeçen anlamına gelmektedir. Esmaül Hüsna isimlerinden biri olan Et-Tevvâb isminin faziletleri bulunmaktadır.
Et-Tevvâb Anlamı Nedir?
Et-Tevvâb Esmaül Hüsna isimlerinden birisidir. Allah'ın diğer isimleri gibi Et-Tevvâb isminin de bir anlamı bulunmaktadır. Tevbe kökünden türemiş olan Et-Tevvâb ismi anlamı kulların dönüşlerini kabul eden ve cezadan vaz geçen anlamında gelmektedir. Tevbe kelimesi ise dönmek yönelmek manasına gelmektedir. Et-Tevvâb isminin anlamı birkaç farklı şekillerde açıklanmaktadır. Et-Tevvâb isminin anlamını aşağıda sizlere açıkladık.
Et-Tevvâb kulların yönelişlerini kabul edendir.
Et-Tevvâb kulların kendisine döndüklerinde af ve bağış kapılarını açandır.
Et-Tevvâb Kullarının dönmesini bekleyendir.
Et-Tevvâb Faziletleri Nelerdir?
- ''Ya Tevvap Celle Celalühü'' diyerek 409 kere okuyan kişi, günah işlemekten kurtulur, rızkı ve kazancı bereketli olur.
- Duha namazından sonra Et-Tevvâb ismi ''Ya Tevvap Celle Celalühü'' diyerek 360 kere okuyan kişinin tevbesi kabul olur.
- Kişi zalime karşı Et-Tevvâb ismini ''Ya Tevvap Celle Celalühü'' diyerek okur ise, zulmünden kurtulur.
- 5 vakit namazdan sonra ''Ya Tevvap Celle Celalühü'' zikrine 409 kere devam edilir ise o kişinin tövbeleri kabul olur.
- Kötü alışkanlıkları olan kişilere karşı ''Ya Tevvap Celle Celalühü'' her gün 409 kere okunur ise dua okunan kişi kötü alışkanlıklarından kurtulur.
- Bir günde 409 defa Ya Tevvab ismini zikreden kişi, dünyevi ve uhrevi bütün işleri hallolur.