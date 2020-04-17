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    17.04.2020 - 01:17 |

    Et-Tevvâb Ne Demek? Et-Tevvâb Fazileti Ve Anlamı

    Esmaül Hüsna Allah'ın 99 adet ismi bulunmaktadır. Esmaül Hüsna en güzel isim anlamına gelmektedir. Bu 99 ismin farklı şekilde faziletleri bulunur. Bunlardan birisi de Et-Tevvâb ismidir. Peki Et-Tevvâb Esmaül Hüsna isminin anlamı nedir. Et-Tevvâb isminin ebced değeri nedir? Bu ismin faziletleri nelerdir, sizler için derledik.

    Et-Tevvâb Ne Demek? Et-Tevvâb Fazileti Ve Anlamı

    Et-Tevvâb Tevbe isminden türemiş bir isimdir. Lugat anlamına bakıldığında kulların dönüşlerini ve yönelişlerini kabul eden ve cezadan vazgeçen anlamına gelmektedir. Esmaül Hüsna isimlerinden biri olan Et-Tevvâb isminin faziletleri bulunmaktadır.

    Et-Tevvâb Anlamı Nedir?

    Et-Tevvâb Esmaül Hüsna isimlerinden birisidir. Allah'ın diğer isimleri gibi Et-Tevvâb isminin de bir anlamı bulunmaktadır. Tevbe kökünden türemiş olan Et-Tevvâb ismi anlamı kulların dönüşlerini kabul eden ve cezadan vaz geçen anlamında gelmektedir. Tevbe kelimesi ise dönmek yönelmek manasına gelmektedir. Et-Tevvâb isminin anlamı birkaç farklı şekillerde açıklanmaktadır. Et-Tevvâb isminin anlamını aşağıda sizlere açıkladık.

    Et-Tevvâb kulların yönelişlerini kabul edendir.
    Et-Tevvâb kulların kendisine döndüklerinde af ve bağış kapılarını açandır.
    Et-Tevvâb Kullarının dönmesini bekleyendir.

    Et-Tevvâb Faziletleri Nelerdir?

    - ''Ya Tevvap Celle Celalühü'' diyerek 409 kere okuyan kişi, günah işlemekten kurtulur, rızkı ve kazancı bereketli olur.
    - Duha namazından sonra Et-Tevvâb ismi ''Ya Tevvap Celle Celalühü'' diyerek 360 kere okuyan kişinin tevbesi kabul olur.
    - Kişi zalime karşı Et-Tevvâb ismini ''Ya Tevvap Celle Celalühü'' diyerek okur ise, zulmünden kurtulur.
    - 5 vakit namazdan sonra ''Ya Tevvap Celle Celalühü'' zikrine 409 kere devam edilir ise o kişinin tövbeleri kabul olur.
    - Kötü alışkanlıkları olan kişilere karşı ''Ya Tevvap Celle Celalühü'' her gün 409 kere okunur ise dua okunan kişi kötü alışkanlıklarından kurtulur.
    - Bir günde 409 defa Ya Tevvab ismini zikreden kişi, dünyevi ve uhrevi bütün işleri hallolur.

     

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