Et-Tevvâb Ne Demek? Et-Tevvâb Fazileti Ve Anlamı

Et-Tevvâb Tevbe isminden türemiş bir isimdir. Lugat anlamına bakıldığında kulların dönüşlerini ve yönelişlerini kabul eden ve cezadan vazgeçen anlamına gelmektedir. Esmaül Hüsna isimlerinden biri olan Et-Tevvâb isminin faziletleri bulunmaktadır.



Et-Tevvâb Anlamı Nedir?



Et-Tevvâb Esmaül Hüsna isimlerinden birisidir. Allah'ın diğer isimleri gibi Et-Tevvâb isminin de bir anlamı bulunmaktadır. Tevbe kökünden türemiş olan Et-Tevvâb ismi anlamı kulların dönüşlerini kabul eden ve cezadan vaz geçen anlamında gelmektedir. Tevbe kelimesi ise dönmek yönelmek manasına gelmektedir. Et-Tevvâb isminin anlamı birkaç farklı şekillerde açıklanmaktadır. Et-Tevvâb isminin anlamını aşağıda sizlere açıkladık.



Et-Tevvâb kulların yönelişlerini kabul edendir.

Et-Tevvâb kulların kendisine döndüklerinde af ve bağış kapılarını açandır.

Et-Tevvâb Kullarının dönmesini bekleyendir.

Et-Tevvâb Faziletleri Nelerdir?



- ''Ya Tevvap Celle Celalühü'' diyerek 409 kere okuyan kişi, günah işlemekten kurtulur, rızkı ve kazancı bereketli olur.

- Duha namazından sonra Et-Tevvâb ismi ''Ya Tevvap Celle Celalühü'' diyerek 360 kere okuyan kişinin tevbesi kabul olur.

- Kişi zalime karşı Et-Tevvâb ismini ''Ya Tevvap Celle Celalühü'' diyerek okur ise, zulmünden kurtulur.

- 5 vakit namazdan sonra ''Ya Tevvap Celle Celalühü'' zikrine 409 kere devam edilir ise o kişinin tövbeleri kabul olur.

- Kötü alışkanlıkları olan kişilere karşı ''Ya Tevvap Celle Celalühü'' her gün 409 kere okunur ise dua okunan kişi kötü alışkanlıklarından kurtulur.

- Bir günde 409 defa Ya Tevvab ismini zikreden kişi, dünyevi ve uhrevi bütün işleri hallolur.