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    HaberlerDini Bilgiler Haberleri Gusül alınışı | Gusül (boy) abdesti nasıl alınır? Gusül abdesti farzları ve sünnetleri nelerdir?
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    05.01.2021 - 12:49 |

    Gusül alınışı | Gusül (boy) abdesti nasıl alınır? Gusül abdesti farzları ve sünnetleri nelerdir?

    Gusül abdesti nasıl alınır? Gusül, dini temizlik anlamına gelmektedir. Hangi durumlarda gusül abdesti alınır? Kadın ve erkek için gusül abdesti alınışını merak edenler için gusül abdesti ile ilgili detayları derledik. İşte sünnete uygun bir şekilde gusül abdestin alınışı.

    Gusül alınışı | Gusül (boy) abdesti nasıl alınır? Gusül abdesti farzları ve sünnetleri nelerdir?

    Gusül abdesti hangi durumlarda alınır? Gusül abdesti ile ilgili ayrıntıları merak eden vatandaşlar gusül abdestin alınışı araştırıyor. Gusül, cünüplük, hayız ve nifas gibi kirlilik hallerinden kurtulmak için yapılması gereken dini bir temizliktir. Gusül abdestinin önemi Kur'an-ı Kerim'de de belirtilmiştir. Gusül abdesti; ihtilam olma, boşalma (orgazm) veya cinsel ilişki sonucu gerekir.

    GUSÜL ABDESTİ NASIL ALINIR?

    Gusül abdestin alınışını kadın ve erkek için aynı şekildedir. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından da açıklanan gusül abdestinin alınışı şu şekildedir:

    * Ağza su alıp çalkalamak,
    * Burna su çekmek,
    * Bütün vücudu hiç kuru yer bırakmayacak şekilde yıkamaktır.

    Bu işlemler Hanefilere göre guslün farzlarıdır. Bunların eksik olması halinde gusül geçersiz olur.

    GUSÜL ABDESTİ SÜNNETLERİ NEDİR?

    Gusletmek isteyen kişi niyet ederek besmele çeker,
    Ellerini yıkar,
    Vücudunda bir maddi kirlilik varsa onu temizler,
    Avret yerlerini yıkar,
    Sonra sağ eli ile üç defa ağza su verilip iyice çalkalanır,
    Sonra üç defa burna su çekerek temizlenir
    Namaz abdesti gibi abdestini tamamlar.
    Ardından vücudunun her tarafını iyice yıkar.
    Gusledilen yerde su birikiyorsa son olarak ayaklar yıkanır.

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