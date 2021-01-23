Hafızayı Güçlendiren Dualar: Zihin Açıklığı Ve Güçlü Hafıza İçin Hangi Dualar Okunur?

Hafıza her insanın hayatında mühim bir rol oynar. Bu sebeple insanların bu hafıza kabiliyetini geliştirmesi için devamlı olarak çalışması gerekir. Bunun yanı sıra buna yardımcı olan bazı dualar da vardır.



Hafızayı Güçlendiren Dualar



Aslında Kuran okumak başlı başına hafızayı güçlendiren bir faaliyettir. Kuran okuyan insanların ezber kabiliyeti çok olur, zihinleri açık olur ve hafızaları da kuvvetlenir. Bunun yanı sıra hafızayı güçlendiren bazı dualar da bulunur. Örnek olarak: Ya Rabbi, bize peygamberlere lütfettiğin hafızaya benzer bir hafıza nebilere lütfettiğin ilhama benzer bir ilham gücü ve velilere lütfettiğin anlayışa benzer bir anlayış nasip et.









Zihin Açıklığı ve Güçlü Hafıza İçin Hangi Dualar Okunur?



Yukarı da örneğini verdiğimiz dua hafızayı güçlendiren bir duadır. Özellikle de sınavlara çalışan öğrenciler faydası olur. Bunun yanı sıra zihin açıklığı için de dua örneği vardır: Rabbim! İlmimi ve anlayışımı arttır ve beni salih kullarından eyle. Göğsümü aç, işimi kolaylaştır ve dilimdeki bağı çöz ki sözümü anlasınlar.