Hamile Kalmak İçin Okunabilecek Dualar Nelerdir? Çocuk Sahibi Olmak İçin Okunacak Dualar…

Hamile kalmak için bazı özel dualar olduğu bilinmektedir. İbadetin özü olarak bilinen dualar ile hayırlısını rabbimizden istemek en doğru karardır. Özellikle hamile kalmak isteyenler için olan kısa dualarla hayırlı bir evladı rabbimizden istemek için okunan dualardır.



Hamile Kalmak İçin Okunabilecek Dualar Nelerdir?



Hayırlı bir evlat sahibi olmak isteyenlerin dualar aracılığıyla isteklerine kavuştukları bilinmektedir. Farklı sebeplerle evlat sahibi olamayanlar tıbbi olarak bazı yollara başvururlar. Tıbbi olarak çözüm elde edemeyenler hamile kalmak için dua faziletlerinden faydalanmaktadır. Bunun dışında Rabbimizden hayırlı bir evlat isteyenler bu dualardan faydalanmaktadır. Bu özel dualar aracılığı ile Allah-ü Tealadan hayırlı bir evlat istenilmektedir. Duaların faziletlerinden faydalanarak çocuk sahibi olmakta zorlanan kişilerin evlat sahibi oldukları bilinmektedir.



Çocuk Sahibi Olmak İçin Okunacak Dualar



Hamile kalmak için okunabilecek dualar arasında en sık okunan bazı dualar bulunmaktadır. Bu dualardan en sık okunanlar; "İnne rabbeke hüve'I-hallâku'l-alîm." Bu ayeti kerime geceleri okunmalıdır. Üç ay boyunca her gece 1267 kez okunması önemlidir. Hicr 15/86 ayetidir ve Türkçe meali 'Muhak­kak ki Rabbin her türlü yaratma şeklini bilir' anlamındadır.

"HüvaIIahü'l-hâliku'l-bâriü" ise çocuk sahibi olmak isteyenlerin okuyabilecekleri bir diğer duadır. Haşr suresi 59/24 ayetidir ve meali ise 'O yaratandır ve yok­tan var edendir.' Ayeti geceleri 1054 defa okumayı adet haline getirmekse önemlidir.

"Fallâhu hüve'l-veliyyü ve hüve yuhyî" Şura suresinin 42/9 ayetidir. Çocuk sahibi olmak isteyen kimseler bu ayeti kerimeyi birlikteliklerinden önce 289 kez tekrar etmeleri önemlidir.



Hamile Kalma Duaların Faziletlerinden Faydalanabilmek İçin



Her duanın içinde gizlenmiş bazı hikmetler bulunmaktadır. Duaların sırlarına erenler bu duaları okumayı alışkanlık haline getirmişlerdir. Bu sayede rabbimizin bize verdiği birçok nimetten, şifadan rahatlıkla faydalanabilmektedir. Günahların affı, sıhhat, maddi ve manevi birçok isteklerimiz için edilecek dualar olduğu bilinmektedir. Hamile kalmak hayırlı bir evlat sahibi olmak içinde bazı dualar bulunmaktadır. Duaların faziletlerinden faydalanabilmek için belirtilen zamanlarda ve sayılarda halis bir kalple okunması ise oldukça önemlidir.