Hızır orucu ne zaman 2021? Hızır orucu nasıl ve kaç gün tutulur?

Hızır orucunun başlaması için sayılı günler kaldı. Hızır orucuna yaklaşırken başlayacağı tarih ise gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Hızır orucu genelde 3 gün tutuluyor. Peki Hızır orucu ne zaman 2021, ve nasıl tutulacak?

HIZIR ORUCU NE ZAMAN?

Hızır orucu Şubat atında tutuluyor. Hızır orucu her sene 13 Şubat'ta başlıyor.

HIZIR ORUCU NASIL TUTULUYOR?

Hızır orucu 3 gün tutuluyor.

Hızır Orucu, Alevi inancında genellikle her yıl 13 Şubat'ta başlayan ve 3 gün süren oruç. Hızır'a adanan bu oruç ardından Hızır Cemi yapılır, oruç boyunca geleneksel olarak Alevi köylerinde sazlar çalınır, deyişler söylenir ve Hızır peygamber ile ilgili hikâyeler anlatılır, oruç ardından kavrulmuş ve öğütülmüş buğday irmiğinden gavut isimli bir pilav pişirilip içine tereyağı dökülerek tüm komşularla birlikte dua edilerek yenir.