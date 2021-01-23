Huzur Duaları: Evde Huzur, Mutluluk Ve Rahatlamak İçin Okunacak Dualar Nelerdir?

İleri gelen İslam alimlerinin yayınladıkları kitaplarda huzur ile alakalı dualar da bir çok insan için faydalı tesirli olmuşlardır.



Huzur Duaları Nelerdir?



Kişiler yaşadıkları bu hayatta daha konforlu veya aile içerisinde daha iyi bir şekilde yaşamaları için ettikleri bazı dualar var olmaktadır. Kimi insanlar aile içerisinde huzurunun olması açısından kimi insanlarda iç sıkıntılarından kurtulmak için duada bulunmaktadırlar.



İnsanlar iç huzuru bulabilmek için yaptıkları dualar ihlas suresi ruhsal sıkıntılardan korunmak için okunmaktadır. Kehf suresi kaza ve bela gibi husumetlerden arınmak için okunan dualardandır. İnşirah suresi ise şifa kazanma ve zor durumlardan sonra gelebilecek sıkıntılar için okunan dualardan sadece biridir.



Evde Huzur Mutluluk ve Rahatlamak İçin Okunacak Dualar Nelerdir?



Dua İslam dininin en temel yapı taşlarından birisidir. Yaşadığımız bu hayatta huzur dolu bir aile ev içerisinde mutlu bir yaşam için okunması gereken dualarda var olmaktadır. Ailede ki huzursuzluk için evde sürekli kavga eden kardeş anne ve babalar içim tatlı bir şeye 786 defa besmele çekerek ve bu kişilere yedirilerek ağızlarını tatlandıracaktır. Kuran ı Kerimdeki Yasin ve saf surelerini okumakta aile huzuru için önemli dualardandır.