Kaza Namazı Niyeti Nasıl Edilir? Kaza Namazı Nasıl Kılınır?

Kaza namazına niyet etmek, önemli bir durumdur. Eğer kişi hangi namazı kaza edeceğini hatırlıyorlar, bu durumda niyette bunu açıkça belirtmesi gerekir.

Kaza Namazı Niyeti Nasıl Edilir?

Örneğin öğlen namazı için "Niyet ettim Allah rızası için öğlen namazının kazasını kılmaya" denilebilir. Bu şekilde niyet edildikten sonra namaz kılınabilir.

Kaza namazına bu şekilde niyet edildikten sonra, aynı niyetle çok sayıda kaza namazı kılınabilir. Örneğin birkaç öğlen vakti namazı kaçırılmışsa, tek sefer niyet edilerek art arda hepsi kılınabilmektedir.

Kaza namazı kılınırken, kişi hangi namazı kaza edeceğini hatırlamıyor olabilir. Bu durumda yine kaza namazı kılmak mümkündür. Niyet edilirken "Niyet ettim Allah rızası için kazaya kalan son vakit namazı kılmaya" denilebilir. Veya daha önceki zamanlara ait kazalar kılınacak ise, "Niyet ettim Allah rızası için vaktinde kılamadığım namazların kazasını kılmaya" denilir.

Kaza Namazı Nasıl Kılınır?

Namazlar sünnet ve farz olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Vakit namazlarında bu her iki bölümün de kılınması zorunludur. Ancak kaza namazlarında yalnızca farz rekatlarının kılınması zorunludur.

Kaza namazı kılınırken eğer sabah namazı ise, yalnızca iki rekat farzı kılınır. Bu rekatlar öğlen ve ikindi namazları için dörttür. Akşam namazının kazasında 3 rekat farzın kılınması gerekmektedir. Yatsı namazında ise, dört rekat farz kılınır. Ancak yatsı namazıyla birlikte vitir namazının da kaza edilmesi gerekmektedir. Vitir namazı, 3 rekat olarak kılınır.

Kaza namazı kılmak için belli bir zaman yoktur. Fakat genellikle vakit namazlarının sonrasında kılınması uygun bulunmaktadır. Buna göre öğlen namazını kılamayan bir kimse, ikindi namazı sonrasında öğlenin kazasını kılabilir.

Kaza namazları hakkındaki hükümler, hadislerde ve bazı ayetlerde belirtilmektedir. Ayetler, namazı kaçıran bir kimsenin, sonrasında namazı kılabileceğini belirtmektedir. Bizzat Hazreti Muhammed tarafından söylenen hadisler de bu düşünceyi doğrulamıştır. Kaza namazları, vakit namazlarının farzı gibi kılınmaktadır. Kılınma usulünde hiçbir değişiklik bulunmamaktadır.