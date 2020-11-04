Kelime - i şehadet anlamı - yazılışı - okunuşu | Türkçe ve Arapça Kelime - i şehadet dinle

İslam'ın ilk şartı olan Kelime-i Şehadet'i her kim getirip, Allah'ın (c.c) birliğini ve Hz. Muhammed'in (s.a.v) peygamberliğini kabul ederse o kişi Müslüman olmuş olur. Böylesine önemli bir yeri ve etkisi olan Kelime - i Şehadet'in Türkçesini, Arapçasını, anlamını, yazılışına haberimizde yer verdik.

KELİME - İ ŞEHADET

Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü

KELİME - İ ŞEHADET ANLAMI

Sahitlik ederim ki Allah'tan baska ilâh yoktur ve yine sahitlik ederim ki Muhammed O'nun kulu ve rasûlüdür.

KELİME - ŞEHADET DİNLE

İslam'ın Şartları Kaçtır?

İslam dininin esasını oluşturan 5 temel husus vardır. Bunlar küçük, büyük yaş fark etmeksizin herkes tarafından muhakkak yerine getirilmelidir. Kayıtsız şartsız Allah'ın varlığına ve birliğine boyun eğenler İslam'ın tüm şartlarını yerine getirmelidir.

İslam'ın Şartları ve Anlamları

1 - Kelime-i Şehadet getirmek

Kelime-i Şehadet, İslam dininin en temel şartıdır. Kelime-i Şehadet getirmeyen bir kimse Müslüman olamaz. İslam dini böyle buyurmuştur. Kelime-i Şehadet: "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü" demektir. "Sahitlik ederim ki Allah'tan baska ilâh yoktur ve yine sahitlik ederim ki Muhammed O'nun kulu ve rasûlüdür'' anlamına gelir.

2 - Namaz kılmak

İslam'ın ikinci şartı olan namaz kılmak en önemli ibadetlerin de başında yer alır. Müslüman kişilere farz olarak buyurulan beş vakit namaz ibadeti de mutlaka yerine getirilmelidir. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazını herkes tarafından kılınmalıdır. Bu namazların dışında farz olan Cuma namazı da bulunur.

3 - Oruç tutmak

İslam dininin temelini oluşturan beş şarttan bir tanesi de oruç tutmaktır. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği Ramazan ayında oruç tutulur. Müslüman âlemi tarafından on bir ayın sultanı olarak adlandırılan Ramazan ayı çok mühim bir yere sahiptir. Birlik, beraberlik ve mağfiret ayı oruç tutmanın yanı sıra dualar, ibadetler ve zikirler ile geçirilir. Bu ay en verimli şekilde değerlendirilir.

4- Zekât vermek

İslam'ın dördüncü şartı ise zekât vermektir. Zekât, sahip olunan mal ve paranın kırkta birinin her yıl sadaka olarak dağıtılmasıdır. Zekâtın farz olması için şartlar; malların nisaba ulaşması yanında nâmî (üreyici/artıcı) olması, sahip olunduğu andan itibaren üzerinden bir yıl geçmesi, bir yıllık borcundan ve aslî ihtiyaçlardan fazla olmasıdır. Zekâtın verileceği kimseler Kur'an-ı Kerim'de belirtilmiştir. Bunlar; fakirler, miskinler, zekât toplamakla görevlendirilen memurlar, müellefe-i kulûb adı verilen kalpleri İslam'a ısındırılmak istenen kimseler, esaretten kurtulacaklar, borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalmış olanlardır.

5 - Hacca gitmek

Hacca gitmek, İslam'ın beşinci ve son şartıdır. Maddi ve fiziki imkânı olan kişinin usulüne uygun şekilde kutsal toprakları ziyaret ederek hac vazifesini yerine getirmesi gerekir. Bu kutsal vazife ile Müslümanların birlik ve beraberliğini, ırk, cinsiyet, dil, ülke ve kültür ayrımı yapmadan kardeşlik ve eşitliğin önemini ortaya çıkarır.