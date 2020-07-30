Manisa bayram namazı saati 2020...Bayram namazı Manisa'da saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı saat kaçta kılınacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor.Diyanet İşleri Başkanlığı il il bayram namazı saatlerini yayımladı.Manisa'da olanlar ise Manisa'da bayram namazı saatini merak ediyor.İşte Manisa bayram namazı saati 2020...

MANİSA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kurban Bayram namaz vakti : 06:43:00

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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIYOR?

1.REKAT

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

Bayram namazı kaç rekattır, nasıl kılınır İşte Kurban Bayramı namazı kılınışı

2.REKAT

İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.