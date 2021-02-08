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    08.02.2021 - 11:48 |

    Mübarek Ramazan ayı ne zaman başlayacak? 2021 Ramazan ayı hangi tarihlere denk geliyor?

    İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan Ramazan ayı üç aylar içerisinde yer alıyor. Recep, Şaban aylarının ardından gelen Ramazan ayı içerisinde yer alan Oruç ibadeti nedeniyle ayrı bir öneme sahiptir. İslamın beş şartından biri olan oruç ibadeti her yıl Ramazan ayı içerisinde idrak ediliyor. Gece kalkılan sahurlar akşam ezanı ile kurulan iftar sofraları ile yerini şükür ve duaya bırakıyor. Peki 2021 Ramazan ayı hangi tarihlere denk geliyor?

    Mübarek Ramazan ayı ne zaman başlayacak? 2021 Ramazan ayı hangi tarihlere denk geliyor?

    Ramazan ayı ne zaman sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan Ramazan ayı bilindiği üzere mübarek üç aylar içerisinde yer almaya devam ediyor. Üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı içerisinde yer alan oruç ibadeti nedeniyle ayrı bir öneme sahiptir. Mübarek Ramazan ayı içerisinde bir ay boyunca oruç tutulur. İslamın beş şartından biri olan oruç ibadeti gece kalkılan sahurun ardından gün boyu yemeden içmeden günahtan uzak durularak yerine getirilen bir ibadettir. Akşam ezanı ile birlikte kurulan mütavazı sofralar ile oruçlar açılır. Açlığın yokluğun kıymeti anlaşılır aynı zamanda Allahü Teala'ya vermiş olduğu nimetler için şükürler sunulur.

    Ramazan ayı içerisinde Yatsı namazının ardından kılınan taravih namazı da bu ayın ritüelleri arasında yer almaktadır. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi Yüce kitabımız Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak bilinmektedir. İşte Ramazan ayı hakkında merak edilenler...

    2021 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    2021 Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan tarihinde başlayacak. 12 Mayıs Ramazan ayının son günü ve Ramazan Bayramının ise Arefe günü idrak edilecek. 13 Mayıs ise Ramazan Bayramının ilk günü olarak idrak edilecek

    2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

    13 Şubat 2021 Üç Ayların Başlangıcı

    18 Şubat Perşembe Regaip Kandili

    10 Mart Çarşamba Miraç Kandili

    14 Mart Şaban Ayı Başlangıcı

    27 Mart Berat Kandili

    13 Nisan Ramazan Başlangıcı

    8 Mayıs 2021 Kadir Gecesi

    12 Mayıs Arefe Günü

    13 Mayıs Ramazan Bayramının 1. Günü

    14 Mayıs Ramazan Bayramının 2. Günü

    15 Mayıs Ramazan Bayramının 3. Günü

    19 Temmuz 2021 Kurban Bayramı Arefesi

    20 Temmuz Kurban Bayramının 1. Günü

    21 Temmuz Kurban Bayramın 2. günü

    22 Temmuz Kurban Bayramının 3. Günü

    23 Temmuz Kurban Bayramının 4. Günü

    9 Ağustos Hicri Yılbaşı

    18 Ağustos Aşure Günü

    17 Ekim 2021 Mevlit Kandili

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