Mübarek Ramazan ayı ne zaman başlayacak? 2021 Ramazan ayı hangi tarihlere denk geliyor?
İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan Ramazan ayı üç aylar içerisinde yer alıyor. Recep, Şaban aylarının ardından gelen Ramazan ayı içerisinde yer alan Oruç ibadeti nedeniyle ayrı bir öneme sahiptir. İslamın beş şartından biri olan oruç ibadeti her yıl Ramazan ayı içerisinde idrak ediliyor. Gece kalkılan sahurlar akşam ezanı ile kurulan iftar sofraları ile yerini şükür ve duaya bırakıyor. Peki 2021 Ramazan ayı hangi tarihlere denk geliyor?
Ramazan ayı ne zaman sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan Ramazan ayı bilindiği üzere mübarek üç aylar içerisinde yer almaya devam ediyor. Üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı içerisinde yer alan oruç ibadeti nedeniyle ayrı bir öneme sahiptir. Mübarek Ramazan ayı içerisinde bir ay boyunca oruç tutulur. İslamın beş şartından biri olan oruç ibadeti gece kalkılan sahurun ardından gün boyu yemeden içmeden günahtan uzak durularak yerine getirilen bir ibadettir. Akşam ezanı ile birlikte kurulan mütavazı sofralar ile oruçlar açılır. Açlığın yokluğun kıymeti anlaşılır aynı zamanda Allahü Teala'ya vermiş olduğu nimetler için şükürler sunulur.
Ramazan ayı içerisinde Yatsı namazının ardından kılınan taravih namazı da bu ayın ritüelleri arasında yer almaktadır. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi Yüce kitabımız Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak bilinmektedir. İşte Ramazan ayı hakkında merak edilenler...
2021 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2021 Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan tarihinde başlayacak. 12 Mayıs Ramazan ayının son günü ve Ramazan Bayramının ise Arefe günü idrak edilecek. 13 Mayıs ise Ramazan Bayramının ilk günü olarak idrak edilecek
2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
13 Şubat 2021 Üç Ayların Başlangıcı
18 Şubat Perşembe Regaip Kandili
10 Mart Çarşamba Miraç Kandili
14 Mart Şaban Ayı Başlangıcı
27 Mart Berat Kandili
13 Nisan Ramazan Başlangıcı
8 Mayıs 2021 Kadir Gecesi
12 Mayıs Arefe Günü
13 Mayıs Ramazan Bayramının 1. Günü
14 Mayıs Ramazan Bayramının 2. Günü
15 Mayıs Ramazan Bayramının 3. Günü
19 Temmuz 2021 Kurban Bayramı Arefesi
20 Temmuz Kurban Bayramının 1. Günü
21 Temmuz Kurban Bayramın 2. günü
22 Temmuz Kurban Bayramının 3. Günü
23 Temmuz Kurban Bayramının 4. Günü
9 Ağustos Hicri Yılbaşı
18 Ağustos Aşure Günü
17 Ekim 2021 Mevlit Kandili