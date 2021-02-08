Mübarek Ramazan ayı ne zaman başlayacak? 2021 Ramazan ayı hangi tarihlere denk geliyor?

Ramazan ayı ne zaman sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan Ramazan ayı bilindiği üzere mübarek üç aylar içerisinde yer almaya devam ediyor. Üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı içerisinde yer alan oruç ibadeti nedeniyle ayrı bir öneme sahiptir. Mübarek Ramazan ayı içerisinde bir ay boyunca oruç tutulur. İslamın beş şartından biri olan oruç ibadeti gece kalkılan sahurun ardından gün boyu yemeden içmeden günahtan uzak durularak yerine getirilen bir ibadettir. Akşam ezanı ile birlikte kurulan mütavazı sofralar ile oruçlar açılır. Açlığın yokluğun kıymeti anlaşılır aynı zamanda Allahü Teala'ya vermiş olduğu nimetler için şükürler sunulur.

Ramazan ayı içerisinde Yatsı namazının ardından kılınan taravih namazı da bu ayın ritüelleri arasında yer almaktadır. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi Yüce kitabımız Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak bilinmektedir. İşte Ramazan ayı hakkında merak edilenler...

2021 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2021 Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan tarihinde başlayacak. 12 Mayıs Ramazan ayının son günü ve Ramazan Bayramının ise Arefe günü idrak edilecek. 13 Mayıs ise Ramazan Bayramının ilk günü olarak idrak edilecek

2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

13 Şubat 2021 Üç Ayların Başlangıcı

18 Şubat Perşembe Regaip Kandili

10 Mart Çarşamba Miraç Kandili

14 Mart Şaban Ayı Başlangıcı

27 Mart Berat Kandili

13 Nisan Ramazan Başlangıcı

8 Mayıs 2021 Kadir Gecesi

12 Mayıs Arefe Günü

13 Mayıs Ramazan Bayramının 1. Günü

14 Mayıs Ramazan Bayramının 2. Günü

15 Mayıs Ramazan Bayramının 3. Günü

19 Temmuz 2021 Kurban Bayramı Arefesi

20 Temmuz Kurban Bayramının 1. Günü

21 Temmuz Kurban Bayramın 2. günü

22 Temmuz Kurban Bayramının 3. Günü

23 Temmuz Kurban Bayramının 4. Günü

9 Ağustos Hicri Yılbaşı

18 Ağustos Aşure Günü

17 Ekim 2021 Mevlit Kandili