Mübin Duası Nedir, Faziletleri Nelerdir? Mübin Duasının Türkçe Anlamı Ve Arapça Yazılışı

Mübin Arapça kökenli bir kelimedir. Parlak, gayet açık, apaçık kelimenin Türkçe karşılığı olarak tanımlanmıştır.



Mübin Duası Nedir?



Mübin duası dileklerin kabul edilmesine vesile olduğu İslam alimlerince rivayet edilen etkili bir duadır. Yasin suresinde geçen 7 ayetten oluşan bir duadır. Mübin duası bir anlamda Kur'an-ı Kerim ayetidir. Bu nedenle oldukça önemli, faziletli bir duadır.



Mübin Duasının Faziletleri Nelerdir?



Mübin duası genellikle dileklerin kabulüne vesile olarak bilinse de birçok fazileti bulunmaktadır. Borçlarını kolayca ödemek, sıkıntılardan kurtulma, işlerinin düzene girmesini isteyenler içinde Mübin duasını okumaları tavsiye edilmektedir. Kazalardan, belalardan, haksızlığa uğramaktan, vesveselerden kurtulmak için okunmalıdır. Ayrıca mübin duasını okuyarak maddi ve manevi sıkıntılarından kurtulmak, aile huzuruna kavuşmak isteyenlerinde mübin duasını okumaları kendileri için vesile olacaktır.









Mübin Duasının Türkçe Anlamı ve Arapça Yazılışı



7 ayet-i kerimeden oluşan mubin duasını oluşturan ayetler Yasin suresinden alınmıştır. Yasin suresinin 12-17-24-47-60-69-77 ayetleri alınarak mübin duasını oluşturmuştur. Özellikle bu ayetlerin seçilmesinin de özel bir nedeni bulunmaktadır. seçilen bu ayetlerin hepsinde mübin kelimesi geçmektedir. Dua adını da bu nedenle almaktadır. Mübin duasının Arapça yazılışından okuyabilir ya da dinleyebilirsiniz.











Sırlar dolu olan Mübin duasının merak edilen Türkçe anlamı ise ;



'Her borçluyu sıkıntıdan kurtaran, her kederlinin gönlünü sevindiren, her tutukluyu kurtaran, bütün gizli şeyleri bilen, bütün hazinelerini lahzada açabilecek duruma getiren, dilediği şeye “ol” deyince hemen oluveren, her şey yed-i kudretinde bulunan ve en sonunda O’na döneceğimiz Cenab-ı Hakk’a hamdü sena olsun. Bütün tesbih ve dualarımız O’na mahsustur.' şeklindedir.