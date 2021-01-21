Namazdan Sonra Okunacak Dualar: Namaz Bittikten Sonra Hangi Dualar Okunmalıdır?

Namazdan sonra okunacak dualar ve yapılacak tesbihat günümüzde camilerde yapılanlar ile aynıdır. Vakit namazları bittikten sonra yapılacak bu dualar hakkında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) “beş vakit namazdan sonra yapılan dua kabul olunur” diye buyurmuştur.



Namazdan Sonra Okunacak Dualar:



Yalnız veya cemaat ile kılınan namazlardan sonra yapılması gereken ilk şey ”Allahümme entesselamü ve minkes-selamü tebarekte ya zel-celali vel-ikram” duasını okumaktır. Daha sonrasında “Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüv elhayyelkayyume ve etübü ileyh” şeklindeki istiğfar duası 3 kere okunarak devam edilir.



Namaz Bittikten Sonra Hangi Dualar Okunmalıdır?



Yukarıda yer alan dualar tamamlandıktan sonra tesbihata geçilir. Öncelikle Ayetel Kürsi suresi okunup ardından tesbihata başlanır. 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah ve 33 kere Allahü Ekber denildikten sonra bir defa “La ilahe illallahü vahdehü la şerike leh lehül-mülkü ve lehül-hamdü ve hüve ala külli şeyin kadir” denilerek tamamlanır.



Namaz Bittikten Sonra Tesbihat Yapmanın Faziletleri



Namazdan sonra okunacak dua ve yapılan tesbihat ve okunan dualar öncelikle Hz Peygamber Muhammed Mustafa (s.a.v.)’nın sünnetini yerine getirme imkanı verir. Ayrıca Hz Peygamber (s.a.v.) bir hadisinde namazdan sonra yukarıda yer alan tesbihatı yapan kimselerin günahı denizlerin köpüğü kadar olsa da başlanacağını buyurmuştur.