Peygamber Duaları: Peygamberlerin Dua Örnekleri Ve Kur'an'da Geçen Duaları



Dualar tövbelerin kabul edilmesini ve günahların affedilmesini sağlar. Sık sık Allah'ı zikreden müminler, korku ve kaygılarından arınır, manevi açıdan rahatlar. Kazalardan, belalardan ve manevi buhranlardan koruyan dua, başlı başına bir ibadettir. Araf Suresinin 180. ayetinde, en güzel isimlerin Allah'a ait olduğu ve O'na bu isimlerle dua edilmesi gerektiği yazılıdır.



Kur'an'da Geçen Dualar



1- Taha Suresi 114. Ayet



''Allah'ın vahyi tamama ermeden Kuran'ı okumakta aceleci davranma ve de ki: Rabbim ilmimi arttır.''



Allah birçok ayette Hz. Muhammed üzerinden tüm insanlığa seslenir. Taha suresinde de insanların Allah'a nasıl dua etmeleri gerektiğinin örneği verilir.









2- Bakara Suresi 67. Ayet



''Cahillerden olmaktan sana sığınırım.''



Bakara Suresinin 67. ayeti, bir önceki ayetle aynı mahiyettedir. Her iki dua da cahiller ve gafiller gibi olmamak için edilir.











Hz. Nuh'un Duası



Nuh Suresi: 28. Ayet:



Allah'ın sen beni, anne babamı, evime inanmış olarak gireni, mümin erkekleri ve mümin kadınları affet. Zalimlerinse perişanlıklarından başka bir şeylerini arttırma.



Namazlarda da sık sık okunan bu dua, İslam inancının temel ilkelerini özetler niteliktedir. Dinimizin ilk şartı kayıtsız şartsız iman etmektedir. Bu nedenle Hz. Nuh, ''evime inanmış olarak gireni affet'' şeklinde niyaz eder.









Bilindiği üzere en uzun yaşayan peygamberlerden biri Hz. Nuh'tur. 950 yıl boyunca insanları hak dini İslam'a çağırmış fakat kavminden çoğu kişi ona iman etmemiştir. Bu nedenle sadece müminler için hayır duası eder.









Hz. Musa'nın Duası



Kasas Suresi 28. Ayet



Ey Rabbim! Beni zalimler topluluğundan kurtar.



Her takva ehli en tehlikeli anlarda yalnızca Allah'a sığınır ve ondan yardım ister. Hz. Musa da peşindeki Firavunun ordusundan kurtulmak için Allah'a dua etmiştir.









Hz. Muhammed'in Duası



Hz. Muhammed, gecenin büyük bir kısmını ibadet ve dua ile geçirirdi. Buhari ve Tırmizi'nin naklettiği bir hadise göre sık sık şu şekilde dua ederdi.



Allah'ım, senin karşında alçalıp korkmayan gönülden, kabul edilmeyen duadan doymayan nefsani arzulardan ve fayda vermeyen ilimden sana sığınırım.



Dua sadece bir şeyin gerçeklemesi istendiğinde edilmez. Kaza ve belaların önlenmesi, sıkıntıların dinmesi için de sık sık dua edilir. Hz. Muhammed bu faziletli duası ile olabilecek kötü şeylerin şerrinden Allah'a sığınmıştır.