Sabah namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Sabah namazının kaç rekatı sünnet, kaç rekatı farz?

İslam aleminde yerine getirilmesi farz olan ibadetler arasında beş vakit namaz gelir. İslamın beş şartından biri olan namaz ibadeti günde beş vaki olarak yerine getirilir. Günün başlangıcı olarak adlandırabileceğimiz ilk vakit namazı Sabah namazıdır. İki rekat sünnet, iki rekat farz olmak üzere dört rekattan oluşur. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın asla kaçırmadığı sünnet namazlar arasında yer alan sabah namazının ilk iki rekatı aynı zamanda sünneti müekkede olarak bilinir

SABAH NAMAZI NE ZAMAN, NASIL KILINIR?

Sabah namazı vakti, imsak saati ile başlar. İmsak vakti ile güneşin doğuşu arasında kılınabilir. Dışarıda havanın tam aydınlanmamış olması gerekir. Hava aydınlandıktan sonra vakit çıkmış olur ve sabah vaktinin namazı için, kaza yapmak gerekir.

İmsak saati ve güneşin doğuş saati devamlı farklılık göstermektedir. En doğru saat bilgileri için namaz saatlerinin yer aldığı imsakiyeler incelenmelidir.

SABAH NAMAZI KAÇ REKAT?

Sabah namazı, rekâtı en az olan namaz vaktidir. Toplamda dört rekâttan oluşur. İki sünnet, iki farz olarak kılınır.

SABAH NAMAZI NASIL KILINIR?

Sabah namazı; iki sünnet, iki farz olarak kılınır. Niyet dışında diğer iki rekât vakit namazları ile kılınışı aynıdır.

Sabah namazının iki rekât sünneti:

Sabah namazının sünnetinde 1. rekâtın kılınışı:

-Besmele: “Bismillahirrahmanirrahim”

-Niyet: “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazımın iki rekât sünnetini kılmaya”

-Tekbir: “Allah’u Ekber” (Erkeklerde iki el kulak hizasında kaldırılır ve avuç içleri hafif karşıya bakar. Kadınlarda eller göğüs hizasına kaldırılır, aynı şekilde avuç içleri yarım olarak karşıya dönüktür.)

-Sübhâneke okunur.

-Euzü Besmele: “Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim”

-Fatiha okunur.

-Zamm-ı sure okunur: Kur’an’ı Kerim’den bir sure okunur. En az üç ayet olmalıdır.

-Rükû: “Allah’u Ekber” denilerek rükû’ya eğilinir. (Eller dizlerin üzerine gelecek şekilde eğilinir.) Bu şekilde üç defa “Subhane Rabbiyel Azim” denir.

-Rükûdan kalkılır: Kalkarken yalnızca 1 defa, “Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel hamd” denir.

-Secde: “Allah’u Ekber” denilir ve secdeye eğilinir. (Dizlerin üzerinde eğilinir, alın yerde ve iki el iki yanda yere tam basılır.) Secdedeyken üç defa “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

“Allah’u Ekber” denilir ve dizler üzerine oturulur. Tekrar “Allah’u Ekber” denilir ve secdeye gidilir. Secdedeyken üç defa “Subhane Rabbiyel Ala” denir. Ardından “Allah’u Ekber” denilerek ikinci rekât için ayağa kalkılır.

Sabah namazının sünnetinde 2. rekâtın kılınışı:

-Besmele: “Bismillahirrahmanirrahim”

-Fatiha okunur.

-Zamm-ı sure okunur: Kur’an’ı Kerim’den bir sure okunur. En az üç ayet.

-Rükû: “Allah’u Ekber” denilerek rükûya eğilinir. Üç defa “Subhane Rabbiyel Azim” denir.

-Rükûdan kalkılır: Kalkarken, “Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel hamd” denir.

-Secde: “Allah’u Ekber” denilir ve secdeye eğilinir. Üç defa “Subhane Rabbiyel Ala” denir. “Allah’u Ekber” denilir ve doğrulunur. Tekrar “Allah’u Ekber” denilir ve secdeye gidilir. Secdedeyken üç defa “Subhane Rabbiyel Ala” denir. Tekrar “Allah’u Ekber” denilerek secde de oturulur.

-Ettehıyyatü,

-Salli – Barik duaları,

-Rabbena Atina – Rabbenağfirli duaları okunur.

Selam: Önce sağa ve sonra sola dönerek selam verilir. (Yalnızca başı çevirerek) Sırayla her iki yöne selamda da “Es Selamu Aleykum ve Rahmetullah” denir.

Sabah namazının iki rekât farzı:

Sabah namazının farzı, 1. rekâtın kılınışı:

-Besmele: “Bismillahirrahmanirrahim”

-Niyet: “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazımın iki rekât farzını kılmaya”

-Tekbir: “Allah’u Ekber”

-Sübhâneke okunur.

-Euzü Besmele: “Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim”

-Fatiha okunur.

-Zamm-ı sure okunur.

-Rükû

-Secde

Sabah namazının farzında 2. rekâtın kılınışı:

-Besmele: “Bismillahirrahmanirrahim”

-Fatiha okunur.

-Zamm-ı sure okunur.

-Rükû

-Secde

-Son oturuş: “Allah’u Ekber” denir ve oturulur.

-Ettehıyyatü,

-Salli – Barik duaları,

-Rabbena Atina – Rabbenağfirli duaları okunur.

Selam: “Es Selamu Aleykum ve Rahmetullah” denilerek sağa ve sola selam verilir.

Namaz tamamlanır.