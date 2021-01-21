Sabah Namazından Sonra Okunacak Dualar Ve Ayetler Nelerdir?

İslam alemi açısından diğer tüm vakit namazlarında olduğu gibi, sabah namazının da önemli bir yeri bulunur. Dolayısıyla hem namaz sırasında, hem namaz sonrasında okunması gereken belirli dualar vardır.



Sabah Namazından Sonra Okunacak Dualar



Günün ilk vakit namazı olan sabah namazı tamamlandıktan sonra, "La havle velâ kuvvete illâ billâhi velâ hilete velehtiyale velâ mence velâ melca minellâhi illâ îleyh(i)." duası 7 kere okunmalıdır. 7 kere okunan bu dua, insana Allah'a sarılmaktan başka kuvvet verecek bir şeyin olmadığı, bu sebeple de yalnızca Allah'a sığınılması gerektiği anlamına gelir.







Sabah Namazından Sonra Okunacak Ayetler



Sabah namazından sonra Haşr suresinin son 3 ayetinin okunması gerektiği salık verilmiştir. Eğer kişi sabah namazından sonra bu 3 ayeti okursa, Allah onun yanına yetmiş bin melek gönderecektir.





Sabah Okunacak Dualar



Kişi sabah uyandığında namazdan evvel 3 kere “Bismillahillezî lâ yedurru mea’smihî şey’ün fi’l-ardı velâ fi’s-semâ’ ve hüve’s-semîu’l-alîm.” (İsmi sayesinde yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah’ın adıyla. O herşeyi işitir ve bilir) duasını okumalıdır. Bu dua, Allah'ın ismini zikreden kişinin başına hiçbir kötülük ve bela gelmeyeceği, o kişinin Allah tarafından korunacağı manasına gelir.