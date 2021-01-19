Salatü Selam Nedir? Salatü Selam'ın Türkçe Anlamı Ve Arapça Yazılışı

Hazreti peygamberi övmek ve salavat getirmek için söylenilen kelimelere salavat denildiği gibi salatü selam da denmektedir. Allahu Tealanın salat etmesi hazreti peygambere rahmet etmesi anlamına gelmektedir.



Salatü Selam Nedir?



Hazreti peygamberi övmek için Allahtan onun için salat ve selam istemeye salatü selam denilmektedir. Salatü selam getirmek peygamber efendimizi anmak ona dua etmek ve onun hürmetine Allahtan bağışlanma dilemek için söylenilen kelimelerdir.



Salatü Selamın Türkçe Anlamı ve Arapça Yazılışı Nasıldır?



Salatü selam Arapça yazılışı; Allahümme salli Ala Muhammed denildiği gibi Sallallahü aleyhi ve sellem şeklinde yahut Allahümme salli Ala seyyidina Muhammedin ve ala âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim şeklinde yazılır ve okunur.



Salatü selamın Türkçe anlamı ise Allahım Muhammed Aleyhisselama ve onun ümmetine rahmet eyle şerefini yücelt. İbrahime ve İbrahimin ümmetine rahmet ettiğin gibi.



Salatü Selamın Faziletleri Nelerdir?



Hazreti peygamberin ismi geçtiği zaman salatü selam getirmek gerekmektedir. Hazreti peygamber bir hadisinde isminin geçtiği zaman ona salavat getirmeyenin burnu yerde sürtülsün diye edilen duaya amin diyerek cevaplandığından ona hürmetin Allah katında ne kadar önemli olduğu anlatılmaktadır.



Hazreti peygamberin ismi geçtiği zaman Sallallahu aleyhi vessellem denilmesi gerekir. Hazreti peygamber anılmak istendiği zaman Allahümme salli Ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed diyerek ona salatü selam getirmek gerekir. Salatü selam getirmenin herhangi bir zamanı olmayıp sürekli salavat getiren kişilerin iç aleminin genişlediği maddi ve manevi huzura erdikleri görülmektedir.



Salatü selamın sıkıntılı zamanlarda okunması sıkıntıların kaybolması açısından önemli olmaktadır. Özel gün ve gecelerde dini vecibeleri yerine getirirken özellikle salatü selam getirmek oldukça faziletli bir ibadettir.



Salatü Selamın Kıymetleri Nelerdir?



Hazreti peygambere salatü selam getirmek onu selamlamaktır. Hadislerde bildirildiğine göre salatü selam getiren kişilerin selamları melekler yoluyla hazreti peygamber Sallallahu aleyhi vesselleme bildirilerek onunda selamı aldığı belirtilmektedir.



Salatü selam getiren kişide peygamber sevgisi ve dini inancı artmaktadır. Salatü selam getiren kişilerde kalbinde yumaşaklık oluşmaktadır. Alimlerin bildirdiğine göre uzun zaman sürekli salatü selam getiren kişilerin nefesleri hoş koku oluşturmaktadır. Salavat getirmek yüzünde kalbinde nurlanmasını sağlamaktadır.