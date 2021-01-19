Şükür Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekattır? Şükür Namazında Okunacak Dualar Ve Sureler Nelerdir?

Şükür namazı veya şükür secdesi önemli sünnetlerden bir tanesidir. Allah tarafından verilen tüm nimetlere olan sevincini ve teşekkürünü karşılamak için Allaha teşekkür ve minnet duygusunun ibadet şeklinde yapılmasıdır.

Şükür namazı herhangi bir dileğin olduğunda ve içten gelen bir istekle Allah için kılınan bir nafile namazdır. Şükür namazı aynı zaman da sünnettir. Peygamber efendimiz birçok kez şükür namazı kılarak bunu ümmetine bildirmiştir.

Şükür Namazı Nasıl Kılınır?

Şükür namazı kılmak için öncelikli olarak niyet etmek gerekmektedir. Niyet ettim Allah rızası için iki rekat şükür namazı kılmaya diyerek niyet edilmektedir. Daha sonra Allahu Ekber denilerek tekbir alınır ardından Subhaneke okunur ve besmele çekilir. Fatiha suresi okunur ve bir zammı sure yahut Kuranı kerimden ayet okunur. Rukuya gidilir ve sonra secde yapılır daha sonra ikinci rekatta da aynı şekilde Fatiha ve Zammı sure okunduktan sonra ruku ve secdeden sonra son oturuşta ettahiyyatü, salli, barik ve Rabbena duaları okunur ardından selam verilir.

Şükür Namazı Kaç Rekattır?

Şükür namazında sünnete itibar edildiği için iki rekat olarak kılınmaktadır. Nafile namazların bir çoğunda iki rekat şeklinde kılınması sünnet olmaktadır.

Şükür Namazında Okunacak Dualar Ve Sureler Nelerdir?

Şükür namazında nafile namaz olduğu için Fatihadan sonra herhangi bir zammı sure okunabilmektedir. Bazı alimler şükür namazında birinci rekatta kafirun suresini ikinci rekatta ise ihlas suresini okumayı tavsiye etmişlerdir. Özellikle sıkıntılı zamanlarda da bu şekilde nafile kılınmaktadır.

Şükür Namazının Faziletleri Ve Önemi Nedir?

Şükür namazı kılmanın bir çok fazileti bulunmaktadır. Şükür namazı kılmak sünnet olduğu gibi sünnete itibar etmenin sevabına nail olmaya vesile olmaktadır. Şükür namazı peygamber efendimizin hadislerinde günahlardan kurtulmaya vesile olan bir ibadet olmaktadır.

Şükür Secdesi Nedir?

Şükür namazının yanında şükür secdesi yapmak da oldukça faziletli ve kolay bir ameldir. Şükür secdesi yaparken abdestli olarak kıbleye yönelip hiçbir dua okumadan direk secdeye kapanmak suretiyle secde de Subhane Rabbiyel Ala 3 kez denilerek kalkılır ve selam verilir. Birçok sevindirici haber alındığında yapılması oldukça kolay ve fazileti büyük amellerden olmaktadır.