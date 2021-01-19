Teheccüd Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekattır? Teheccüd Namazının Faziletleri Nelerdir?

Yatsı namazı kılındıktan sonra bir süre uyuyup kalkan Müslümanlar teheccüd namazı kılabilir. Çok faziletli bir nafile ibadet olan bu namazın kılınması aynı zamanda sünnettir. Hz. Peygamber bu namazı kaçırmamaya özen göstermiştir. Hatta teheccüd namazının Hz. Peygamber için farz olduğu söylenir.

Teheccüd Namazı Nasıl Kılınır?

Teheccüd namazının en önemli özelliği gece bir süre uyuyup kalktıktan sonra kılınmasıdır. Rivayetlere göre Hz. Muhammet, yatsı namazını kılıp vitir namazını kılmadan önce bir süre uyur ve gece yarısından sonra kalkardı. Sabah namazı vaktine kadar vitir ve teheccüd namazlarını kılar ve ibadetle meşgul olurdu.

Teheccüt namazı kılmaya niyet edilirken "Niyet ettim Allah rızası için teheccüd namazı kılmaya" denilir.

Teheccüd Namazı Kaç Rekattır?

Teheccüd namazının kaç rekat olduğu konusunda kesin bir sayı yoktur. Genellikle iki rekat olarak kılınır. Ancak ikinin katları olacak şekilde istenilen sayıda kılınabilir. Her iki rekatte bir selam verilmesine daha çok rastlanırsa da dört rekatte bir de selam verilebilir.

Teheccüd Namazının Faziletleri Nelerdir?

Sahih hadislere göre farz namazlardan sonra en faziletli namaz teheccüt namazıdır. Gece namazı da denilen bu namazın faziletlerini anlatan birçok hadis vardır. Bir hadiste gece namaz için kalkan ve ailesini de kaldırıp birlikte teheccüt namazı kılanların isimlerinin Allah'ı çok zikreden kadınlar ve Allah'ı çok zikreden erkekler arasına yazılacağı bildirilmiştir.

Başka hadislerde de teheccüd namazı için gece kalkmak tavsiye edilmiş, bu namazı kılanların Allah-u Teala'ya yakınlaşacağı, salih kullardan sayılacağı, günahlarının Allah'ın izniyle örtüleceği, günahlardan korunacağı müjdelenmiştir.

Teheccüd namazını sürekli kılanların kötülük ve günahlarının Allah tarafından örtüldüğü ve bu namazın insanları kötülüklerden alıkoyduğu da bildirilmiştir.

Hz. Peygamber Ailesini Teheccüt Namazına Kaldırmıştır

İslam Peygamberi Hz. Muhammet'in kızı Fatıma'yı, damadı Hz. Ali'yi ve torunlarını kalkamadıkları zamanlarda teheccüd namazı için kaldırdığı rivayet edilir. Hz. Peygamber müminlere de aynı şekilde ailelerini gece namaza kaldırmalarını tavsiye etmiştir.

İsra Suresinde Hz. Peygamber'e hitaben "Sana mahsus fazladan bir ibadet olan teheccüt namazını kıl." diye buyurulur. Bu nedenle teheccüd namazının Hz. Peygamber için farz, diğer müminler için ise sünnet olduğu kabul edilir.