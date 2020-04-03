Tevekkül Nedir? Tasavvufta Tevekkül Etmek Ne Anlama Gelir? Tdk'da Tevekkül Anlamı

Tevekkül kelimesi günümüzde pek rastlanır değil. Ancak farklı bir kesim insanla beraberken; beklenmedik bir şekilde karşımıza çıkabiliyor. Dolayısıyla bu kelimeyi ilk defa duyanlar için; tevekkülün dinde de bir karşılığı olduğunu söyleyebiliriz. Anlamı ise yazgıya boyun eğmek, olacakları tanrıya bırakmaktır.



Tasavvufta Tevekkül Etmek Ne Anlama Gelir?



Tevekkül kelimesi üst başlıkta da incelendiği gibi, dini yönden de ele alınabilir. Tasavvufta tevekkül etme; tanrıya güvenme, bir çabanın neticesinde olacakları tanrının takdirine bırakmaktadır. Bu sebeple bir yerde tevekkül etmek kelime duyulduğunda, ilk olarak bu cümlenin tasavvuf boyutu düşünülüyor.



TDK'da Tevekkül Anlamı



Tevekkül, TDK'ya göre; bir iş için çabalayıp, sonrasında tanrıya güvenme anlamına geliyor. Öte yandan kelimenin TDK'da yazılan bilgilerce, Arapça kökenli olduğu biliniyor. Nitekim tevekkül, hem yalın olarak hem de başka bir ek ile cümle içinde kullanılmaktadır. Fakat temelde tevekkül kelimesi tek anlamda bulunuyor.