Türkiye'de Toplam Kaç Cami Var? 2020 İl İl Cami Sayısı
İslamiyet’in simgesi olan camilerin ülkemizde ayrı bir yeri vardır. Bu doğrultuda her sene Diyanet işleri başkanlığı istatistiksel olarak camileri açıklar. Bu yıl da yine son verilere göre cami sayısının 84.684 olduğunu açıkladı. Buna göre 2020 il il cami sayısı kaçtır, sorusunun yanıtını sizler için derledik. Hangi ilimizde kaç adet cami bulunduğunu sizler için derledik
Türkiye’de yaşayan Müslümanların titizlikle baktığı cami sayısının en çok yoğun olduğu il İstanbul olarak karşımıza çıkıyor. İstanbul’u ise Konya ve Ankara takip ediyor. En az cami bulunan iller ise sırasıyla; Kilis, Yalova ve Tunceli olarak karşımıza çıkıyor.
Türkiye’de Toplam Kaç Cami Var?
Ülkemizdeki toplam cami sayısını 84.684 olarak açıklayan Diyanet İşleri Başkanlığı bu camilerin hangi illerde olduğunu da sırasıyla yayınladı. Buna göre en çok cami İstanbul ilimizde en az cami ise Tunceli ilimizde bulunuyor.
2020 İl İl Cami Sayısı
Müslümanların ibadet yeri olarak bilinen camilerinin 1000'in üzerinde olan sayıları ile Türkiye’deki dağılımı şöyle;
3499 – İstanbul
3223 – Konya
3152 – Ankara
2738 – Samsun
2595 – Kastamonu
2282 – Antalya
2117 – Ordu
2089 – Diyarbakır
2067 – Urfa
2050 – Trabzon
1915 – İzmir
1766 – Bursa
1749 – Manisa
1672 – Balıkesir
1613 – Giresun
1608 – Erzurum
1579 – Mersin
1517 – Zonguldak
1469 – Adana
1431 – Van
1393 – Kayseri
1362 – Sivas
1346 – Kahramanmaraş
1345 – Çorum
1332 – Sakarya
1264 – Bolu
1234 – Kütahya
1223 – Denizli
1218 – Kocaeli
1176 – Tokat
1198 – Afyon
1176 – Mardin
1146 – Aydın
1159 – Sinop
1090 – Muğla
1093 – Hatay
1088 – Rize
1060 – Gaziantep
1003 – Elazığ
1000'in altında olan illerimiz ise;
983 – Yozgat
980 – Malatya
969 – Karabük
929 – Ağrı
830 – Çanakkale
805 – Bartın
788 – Eskişehir
780 – Adıyaman
748 – Çankırı
742 – Isparta
726 – Bitlis
703 – Artvin şeklinde devam ediyor.