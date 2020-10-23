Türkiye'de Toplam Kaç Cami Var? 2020 İl İl Cami Sayısı

Türkiye’de yaşayan Müslümanların titizlikle baktığı cami sayısının en çok yoğun olduğu il İstanbul olarak karşımıza çıkıyor. İstanbul’u ise Konya ve Ankara takip ediyor. En az cami bulunan iller ise sırasıyla; Kilis, Yalova ve Tunceli olarak karşımıza çıkıyor.



Türkiye’de Toplam Kaç Cami Var?



Ülkemizdeki toplam cami sayısını 84.684 olarak açıklayan Diyanet İşleri Başkanlığı bu camilerin hangi illerde olduğunu da sırasıyla yayınladı. Buna göre en çok cami İstanbul ilimizde en az cami ise Tunceli ilimizde bulunuyor.



2020 İl İl Cami Sayısı



Müslümanların ibadet yeri olarak bilinen camilerinin 1000'in üzerinde olan sayıları ile Türkiye’deki dağılımı şöyle;

3499 – İstanbul

3223 – Konya

3152 – Ankara

2738 – Samsun

2595 – Kastamonu

2282 – Antalya

2117 – Ordu

2089 – Diyarbakır

2067 – Urfa

2050 – Trabzon

1915 – İzmir

1766 – Bursa

1749 – Manisa

1672 – Balıkesir

1613 – Giresun

1608 – Erzurum

1579 – Mersin

1517 – Zonguldak

1469 – Adana

1431 – Van

1393 – Kayseri

1362 – Sivas

1346 – Kahramanmaraş

1345 – Çorum

1332 – Sakarya

1264 – Bolu

1234 – Kütahya

1223 – Denizli

1218 – Kocaeli

1176 – Tokat

1198 – Afyon

1176 – Mardin

1146 – Aydın

1159 – Sinop

1090 – Muğla

1093 – Hatay

1088 – Rize

1060 – Gaziantep

1003 – Elazığ

1000'in altında olan illerimiz ise;

983 – Yozgat

980 – Malatya

969 – Karabük

929 – Ağrı

830 – Çanakkale

805 – Bartın

788 – Eskişehir

780 – Adıyaman

748 – Çankırı

742 – Isparta

726 – Bitlis

703 – Artvin şeklinde devam ediyor.