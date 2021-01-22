Uyumak İçin Dualar: Uykusuzluk Ve Rahat Uyku İçin Okunan Dualar Nelerdir?

Uyku duası uyumadan önce okunan, geceyi sükuna erdirmek için, kişinin mevcut sıkıntılarından uzaklaşması ve rahat bir uyku uyuması için okunan duadır. Bu dua yüce Allah’tan uykusu tutmayanlar ve rahat uyuyamayanların dilekte bulundukları bir dua olarak bilinmektedir.



Uyku Duası Nedir?



Uyumadan önce okunan uyku duası şu şekilde okunur; “Yüce Allahım, tüm gözler sükuna erdi, yıldızlar battı. Sen ki, uykusu tutmayan ve uyuklamaya geçemeyen Hayy ve Kayyum’sun. Ey Yüce Allah’ım! Bana bu geceyi sükuna erdir, gözlerimi uyut ve uyumama yardımcı ol Yarabbim.” dedikten sonra Nas ve Felak sureleri okunur.



















Okunan bu surelerden önce kişinin namaz için abdest alması ve sağ tarafı üzerine uyuması da faydalı olacaktır. Uyumak için okunan dua, işlerin tasarrufunu Allah’a havale etme, varlığı Allah’a temsil etme, korkuların sahibinin, sığınılacak yerin Allah olduğunu buyurma anlamlarına tevekkül eder. Bu sözleri söyleyen kişi o gece ölmüş olursa fıtrata göre ölmüş olur ve uyumak için dua olarak son sözlerini Allah’a olan bağlılığıyla tamamlamış olur. Uyku duasının bu yüce anlamı uyuyamayan kişiler için hem iç huzurunu sağlar hem de Allah’a karşı uyku öncesi son bir dua anlamı taşır.







