Yağmur Duası Nasıl Yapılır? Yağmur Duasının Türkçe Okunuşu Ve Arapça Yazılışı

Dua İslam dininde Allah’tan istemektir. Peygamberimiz aleyhisselam ‘Dua ibadettir’ buyurmuştur. Her halükarda, haram istekler hariç, Allah-u Teala’ya dua ederek isteklerimizi arz etmeliyiz. Yağmurun yağması için Rabbimize yalvarmalıyız.



Yağmur Duası Nasıl Yapılır?



Yağmur Duaları Rasullullah’ın (sav) sünnetinde yer almaktadır. Bütün doğa olayları Allah’ın izni ile gelişmektedir.



Yağmur Duasının Türkçe Okunuşu ve Arapça Okunuşu



Rasulullah aleyhisselam’ın yağmur duaları şu şekildedir:



1- Allahümmesgine gayse mugisem merien merien, nafian gayra darra acilen gayra ecelin

Anlamı: Allah’ım, bize hemen geciktirmeden; faydalı, zararsız, bereketli ve imdadımıza yetişen yağmur ver. Ebu Davud 303

2- Allahümmegisne, Allahümmeegisne Allahümmeegisne

Anlamı: Allah’ım! Bize yağmur ver. Allah’ım! Bize yağmur ver. Allah’ım! Bize yağmur ver.

3- Allahümmesgi ibadeke, ve beheimake, venşurvehmeteke,ve ehyi beledekelmeyyet.



Anlamı: Allah’ım! Kullarına ve hayvanlarına su ver. Rahmetini yağdır ve bu cansız bedelini canlandır.









Nafile namaz kategorisinde yer alan istiska namazı yağmur yağması için kılınan namazdır. Namaz sonunda yağmur duası yapılır. Namaza insanlar ev halkı ve hayvanları ile gelir. Topluluktan günahlarından tevbe etmesi istenir ve istiğfar yapılır. Daha sonra imam istiska namazı kılar ve ellerini göğe kaldırarak yüksek sesle yağmur duası yapar. Bu yağmur duası Rasulullah’ın sünnetinde yer almaktadır.





Fatiha Suresi Okunuşu Ve Anlamı: Türkçe Tefsiri, Arapça Yazılışı, Fazileti, Diyanet Meali