Diş çektirmek orucu bozar mı? Oruçluyken diş çektirilince oruç bozulur mu? Diyanet açıkladı

Mübarek ramazan ayı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ramazan ayında en popüler konular ise oruç bozan şeyler... Zaman zaman diş ağrısı çekenler "Diş çektirmek orucu bozar mı, oruçluyken diş çektirilir mi?" sorusunu yanıt bulmaya çalışıyor.

DİŞ ÇEKTİRMEK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği bilgilere göre; Diş çektirmek orucu bozmaz. Ancak dişin çekildiği yerden çıkan kan, karıştığı tükürüğün yarısından çok olur ve bu kan yutulursa oruç bozulur. Ramazan ayından sonra o günün orucunu kaza etmek gerekir. Diş çekiminde dişi uyuşturmak için yapılan iğne lokal anestezi olup, orucun sıhhatine engel değildir. Yani orucu bozmaz. Keyif verici olmayan enjeksiyonlar, yemek ve içmek anlamına gelmediğinden orucu bozmaz. Ancak bir hastaya kan verilmesi orucu bozar. Diş çektirmek veya iğne yaptırmak durumunda olan kişilerin bu işlemleri sahur ve iftar vakitlerinde yaptırmaları daha uygun olur.