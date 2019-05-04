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    HaberlerRamazan Haberleri Diş fırçalamak orucu bozar mı?
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    04.05.2019 - 23:25 |

    Diş fırçalamak orucu bozar mı?

    Ramazan ayının gelmesine az bir vakit kaldı. 6 Mayıs günü ilk oruçlarını tutacak olan Müslümanlar, huzur ve bereket ayı Ramazan boyunca ibadet edecek. Ancak bazı konularda kafalarda kimi soru işaretleri de yok değil. bunlardan biri de "Diş fırçalamak orucu bozar mı?" sorusu...

    Diş fırçalamak orucu bozar mı?

    Ramazan ayının yaklaşması İslam dünyasında büyük bir sevinç yaratmış durumda. Bu kutlu ayda Müslümanlar bol bol ibadet edecek. 6 Mayıs'ta tutulacak ilk oruç ile başlayacak olan Ramazan ayı 4 Haziran'da başlayacakolan Ramazan bayramı ile sona erecek. Bazı vatandaşlar ise oruç konusunda kimi konularda kafa karışıklıkları yaşıyor. Bunlardan biri de diş fırçalamanın orucu bozup bozmayacağı konusu...

    DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI?

    Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220). Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur.

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