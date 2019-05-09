09.05.2019 - 09:58 |
Diş fırçalamak orucu bozar mı?
Ramazan ayı devam ederken, vatandaşlar ise merak ettiği soruların yanıtlarını araştırıyor. Oruç tutan vatandaşların, merakla sorguladığı sorulardan biri de Diş fırçalamak orucu bozar mı? oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesi üzerinde bu soruyu yanıtladı. İşte merak edilen o cevap...
Diş fırçalamak orucu bozar mı?
Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220). Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur.