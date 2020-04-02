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    HaberlerRamazan Haberleri Diş kanaması orucu bozar mı? Oruçluyken diş kanarsa oruç bozulur mu?
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    02.04.2020 - 15:33 |

    Diş kanaması orucu bozar mı? Oruçluyken diş kanarsa oruç bozulur mu?

    Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden orucu bozan şeylerin tek tek açıklamalarını yayınladı. Ramazan ayı içerisinde en çok merak edilen konulardan biri olan sorulardan biri ise diş kanaması ve diş yarasından çıkan kanın tükürük ile yutulması orucu bozar mı? İşte cevabı...

    Diş kanaması orucu bozar mı? Oruçluyken diş kanarsa oruç bozulur mu?

    11 Ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayında oruçla ilgili soruların cevapları merakla araştırılıyor. Genellikle orucu bozan şeylerin neler olduğunu merak edenler, tek tek araştırıyor. Peki diş kanaması ve diş yarasından çıkan kanın tükürük ile yutulması orucu bozar mı? İşte Diyanet'in yanıtı...

    DİŞ KANAMASI ORUCU BOZAR MI?

    Diş kanaması orucu bozmaz. Ancak çıkan kan, karıştığı tükürüğe eşit veya daha fazla olursa yutulması hâlinde oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir. Daha az miktarda olan kan ise dikkate alınmaz (Haddâd, el-Cevhera, I, 173).

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