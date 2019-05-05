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    HaberlerRamazan Haberleri Diş tedavisi yaptırmak orucu bozar mı?
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    05.05.2019 - 15:44 |

    Diş tedavisi yaptırmak orucu bozar mı?

    Bu gece Ramazan ayı başlıyor. Vatandaşlar arasında merak konusu olan oruçla ilgili sorular ise yoğun ilgi görüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sayfası üzerinde yer verdiği sorulardan biri ise 'Diş tedavisi yaptırmak orucu bozar mı?

    Diş tedavisi yaptırmak orucu bozar mı?

    Sırf diş tedavisi sebebi ile oruç bozulmaz. Tedavinin ağrısız gerçekleşmesi için yapılan enjeksiyonlar da beslenme amacı taşımadığı için orucu bozmazlar. Ancak tedavi sırasında yapılan başka işlemler sebebi ile -mesela ağız su ile çalkalanırken- boğaza su, kan veya tedavide kullanılan maddelerden biri kaçarsa oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir.

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