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    01.08.2012 - 06:44 |

    Diyaliz uygulaması orucu bozar mı?

    Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sitesinde yer alan bilgilere göre diyaliz uygulaması ve oruç hakkında bilgiler...

    Diyaliz uygulaması orucu bozar mı?

    Böbrek yetmezliği hastalarına uygulanan diyaliz, periton diyalizi ve hemodiyaliz olmak üzere ikiye ayrılır. Periton diyalizi, karın boşluğuna verilen özel bir solüsyon ile hastanın kendi karın zarı kullanılarak, kanın zararlı maddelerden arındırılması ve sıvı dengesinin sağlanması işlemidir.

    Hemodiyaliz ise, kanın vücut dışındaki bir makina yardımı ile temizlenip vücuda geri verilmesidir. Kan, bir iğne aracılığıyla hastanın kolundan alınır.

    Hemodiyaliz makinası, diyalizör denen bir filtreden kanı sürekli geçirerek zararlı maddeleri ve fazla suyu filtreler. Filtre edilen temiz kan ikinci bir iğne yardımı ile vücuda geri verilir.

    Bu işlem esnasında bazen gıda içerikli sıvı verilmesi gerekmektedir. Buna göre hastaya herhangi bir sıvı maddesi verilmeden gerçekleştirilen hemodiyalizde oruç bozulmaz.

    Diğer diyaliz çeşitlerinde ise vücuda gıda içerikli sıvı verildiği için orucun bozulduğu belirtilmektedir.

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