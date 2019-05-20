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    20.05.2019 - 17:21 |

    Diyalize girmek orucu bozar mı?

    Ramazan ayının gelişiyle Müslüman aleminde büyük bir sevinç yaşandı ve vatandaşlar oruç ibadetlerini yerine getirmeye başladı. Ancak hasta olup da oruç tutanların akıllarındaki bazı sorular cevap arıyor. Bunlardan birisi de "Diyalize girmek orucu bozar mı" sorusu? İşte o sorunun yanıtı...

    Diyalize girmek orucu bozar mı?

    Diyaliz uygulamasının orucu bozup bozmadığı vatandaşlar tarafından merak edilirken konuyla ilgili cevap Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan geldi. İşte hasta olduğu halde oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlarımızın merak ettiği sorunun yanıtı...

    DİYALİZE GİRMEK ORUCU BOZAR MI?

    Böbrek yetmezliği hastalarına uygulanan diyaliz, periton diyalizi, hemodiyaliz olmak üzere iki çeşittir.
    Periton diyalizi, karın boşluğuna verilen özel bir solüsyon aracılığı ile hastanın kendi karın zarı kullanılarak kanın zararlı maddelerden arındırılması ve sıvı dengesinin sağlanması işlemidir. Hemodiyaliz ise, kanın vücut dışında bir makine yardımı ile temizlenip vücuda geri verilmesi işlemidir. Kan bir iğne aracılığı ile hastanın kolundan alınır. Hemodiyaliz makinası, diyalizör denen bir filtreden kanı sürekli geçirerek zararlı maddeleri ve fazla suyu filtre eder. Filtre edilen temiz kan ikinci bir iğne ile hastanın damarına geri verilir. Bu işlem yapılırken bazen, gıda içerikli sıvı verilmesi gerekmektedir.
    Buna göre hastaya herhangi bir sıvı maddesi verilmeden gerçekleştirilen hemodiyalizde oruç bozulmaz. Diğer diyaliz çeşitlerinde ise, vücuda gıda içerikli sıvı verildiği için oruç bozulur (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar; bkz. Merğînânî, el-Hidâye, II, 263-264; Kâsânî, Bedâî’, II, 98).

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