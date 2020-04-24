Diyanet açıkladı! Oruçluyken, oje, ruj ve rimel sürmek orucu bozar mı?

Ramazan ayı içerisinde birçok insan oruç ibadetini yerine getirecek. Oruç ibadetini yerine getirirken bir hata veya bir eksiklik yapmak istemeyen müslümanlar orucu bozan ve bozmayan şeyler konusunda sık sık araştırma yapmaya devam ediyor. Özellikle kadınların günlük hayatta sık kullandıkları makyaj malzemeleri arasında yer alan ruj, oje, parlatıcı ve rimel gibi ürünler orucu bozar mı sorusu sıkça araştırılıyor. İşte merak edilen o soruların yanıtları...

OJE SÜRMEK ORUCU BOZAR MI?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Oje sürmek bu kapsamda olmadığından orucu bozmaz. Fakat¸ oje tırnak üzerinde kalıcı olup ve suyu alta geçirmediği için abdeste engeldir.

RUJ SÜRMEK ORUCU BOZAR MI?

Krem sürmek, makyaj yapmak veya yaptırmakla oruç bozulmaz. Ağız dışındaki bölgelere uygulanan hiçbir makyajla oruç bozulmaz. Ancak dudağa sürülen ruj, yalanarak ağızdan içeri girip tadı mideye ulaşırsa orucu bozar. Aksi takdirde bozmaz .

RİMEL SÜRMEK ORUCU BOZAR MI?

Yüze sürülen mekap,pudra,fondoten,krem,allık, ruj,nemlendirici,dudak balsamı,parlatıcı ve göze uygulanan far,rimel,kalem,sürme,sim ve tırnaklara sürülen oje ve cila gibi yüzeysel makyaj malzemelerini kullanmak orucu bozmaz.Zira orucun bozulması için kullanılan malzemenin vücut içine girmesi gerekir ki,bu ürünler cildin ve vücudun dışında kaldıkları için oruca zarar vermez.

Ancak bu tarz ürünler cilt yüzeyinde tabaka oluşturduğu için abdeste manidir.Zira abdeste suyun cilde temas etmesi şarttır.Ancak temizlendikten sonra abdest alınabilir.