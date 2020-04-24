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    24.04.2020 - 10:46 |

    Diyanet burun kanaması orucu bozar mı sorusunu yanıtladı! Burun kanaması orucu bozar mı?

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından orucu bozan şeyler birer birer açıklandı. Ramazan ayını oruç ibadeti ile geçirecek olan binlerce müslüman orucu boza şeyler nelerdir sorusunun yanı sıra yaşadıkları kişisel deneyimlere göre de aramalarını sürdürüyor. Bu deneyimler arasında burun kanaması da yer alıyor. Peki Burun kanaması orucu bozar mı?

    Diyanet burun kanaması orucu bozar mı sorusunu yanıtladı! Burun kanaması orucu bozar mı?

    Burun kanaması orucu bozar mı sorusu Ramazan ayı içerisinde en fazla araştırma konusu olan cümleler arasında yer almaya devam ediyor. Ramazan ayının başlaması ile orucu bozan şeyler araştırılmaya devam ediyor. Peki Burun kanaması orucu bozar mı? Oruçluyken burunun kanaması orucu bozar mı? İşte merak edilen o sorunun yanıtı...

    BURUN KANAMASI ORUCU BOZAR MI?

    Bazı dini kaynaklar dikkate alınırsa bu konunun detaylara göre farklılık gösterebileceği ele alınmıştır. Eğer kanın oruçlu kişinin midesine irade dışında kaçması gibi bir durum yaşanırsa, oruç bozulmaz. Bu hususa dayanak olarak şu ayet-i kerime örnek teşkil edebilir;

    "Allah, hiç kimseye gücünün üstünde bir şey yüklemez. (Herkesin) kazandığı (iyilik) lehine ve işlediği (kötülük) ise aleyhinedir! Rabbimiz, eğer unuttuk veya hata yaptıysak, bizi hesaba çekme."(Bakara Sûresi: 286) Ancak, kanın boğaza kaçmadan ağızdan dışarı atılması gibi bir durum mümkünse ve bu durum bilinçli olarak uygulanmamışsa, oruç bozulabilir. Mideye kan gitmesi durumu orucu bozabilmektedir. İç huzursuzluk yaşanması durumunda Ramazan’ın hemen ardından kaza orucu tutulabilir.

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