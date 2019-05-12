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    HaberlerRamazan Haberleri Haberleri Diyanet duyurdu: Sakız çiğnemek orucu bozuyor mu?
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    12.05.2019 - 15:27 |

    Diyanet duyurdu: Sakız çiğnemek orucu bozuyor mu?

    11 ayın sultanı Ramazan tüm hızıyla sürüyor ve oruç ibadetlerini yerine getiren milyonlarca vatandaş oruçlarının bozulmasına neden olabilecek konularla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki konuyla ilgili en çok merak edilen sorulardan biri olan sakız çiğnemek orucu bozuyor mu?

    Diyanet duyurdu: Sakız çiğnemek orucu bozuyor mu?

    Sakı çiğnemek orucu bozar mı sorusu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yanıt buldu. İşte Sakız çiğnemek orucu bozar mı sorusuna Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilen yanıt;

    Diyanet İşleri Başkanlığının web sitesinde Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından hazırlanan “Dini Soruları Cevaplandırma Platformu”nda yer alan fetvada;

    Günümüzde üretilen sakızlarda, ağızda çözülen katkı maddeleri bulunduğundan, ne kadar itina edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınılması mümkün değildir. Bu sebeple bu tür sakız çiğnemek orucu bozar. Ancak “kenger sakızı” gibi katkısı bulunmayan sakızlarla daha önce çiğnenmiş olup içinde hiç katkı maddesi kalmamış olan ve çiğnendiğinde hiçbir eksikliğe uğramayan sakızların çiğnenmesi orucu bozmaz. Bununla birlikte, oruçlu iken bu tür sakızları çiğnemek mekruhtur.

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