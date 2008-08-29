Diyanet işleri'nden Ramazan önlemleri

İslam aleminin kutsal ayı Ramazan, 31 Ağustos Pazar günü kılınacak ilk teravih namazı ile başlayacak. 1 Eylül sabahı da sahura kalkılacak. İlk iftar Ankara’da 19.30’da, İstanbul’da 19.46’da, İzmir’de 19.51’de, Çanakkale’de 19.56’da, Hakkari’de ise 18.44’de yapılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı da Ramazan ayını yurtiçi ve yurtdışında yaşayan vatandaşların en iyi şekilde değerlendirmesini sağlamak amacıyla gereken önlemleri aldı.



Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu yaptığı açıklamada, namaz ve imsak vakitleriyle ilgili olarak vatandaşlardan Diyanet Takvimi’nde gösterilen zamanlara uymaları istedi. Ramazan Ayı süresince müftüsü ve vaizi bulunmayan il ve ilçelerde istihdam edilmek üzere 138 personel görevlendirildiğini, yurtdışında bulunan daimi görevlilere ek olarak da 117 erkek, 24 bayan olmak üzere toplam 141 personelin daha görevlendirildiğini bildiren Bardakoğlu alınan önlemleri şöyle sıraladı:

-VAAZ VE HUTBELERDE SİYASET YAPILMAYACAK

"-Başkanlığımız web sayfası adresinde konu başlıkları yayınlanan vaaz ve hutbelerde; dinimizle ilgili konular inancın sosyal, dindarlığın ibadet boyutu yanında, ahlak boyutu öne çıkarılarak birlik ve beraberliğimizi pekiştirici üslup kullanılacak, yanlış anlamalara sebep olabilecek ifade ve yorumlardan kaçınılarak şahsiyet ve siyaset yapılmadan işlenecektir. Ses cihazları lüzumundan fazla açılmayacak, bayanların da rahatlıkla ibadet edebilmeleri için camilerde özel imkanlar sağlanacaktır.



-Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanlarımız; Ramazan Ayı boyunca 295 76 59? 295 76 60, 295 76 61 ve 295 76 62 no’lu telefonlarla kendilerine ulaştırılan soruları, tatil günleri de dahil olmak üzere 09.00-23.00 saatleri arasında cevaplayacaklardır. Ayrıca, vatandaşlarımızın internet aracılığıyla adresine e-mail ile gönderdikleri dini sorulara da cevap verilecektir.

-TV KANALLARINA İFTAR VE SAHUR PROGRAMLARI VERİLECEK

-Başkanlığımız TRT başta olmak üzere, ulusal ve yerel televizyon kanallarında yayınlanacak iftar ve sahur programlarının içeriğine katkıda bulunmakta, canlı iftar ve paket sahur programları hazırlamakta ve hazırlanan bu programlar talepte bulunan televizyon kanallarına ücretsiz olarak verilmektedir. Bu çerçevede, 20 civarında yerel televizyona dini sohbet programları ile paket iftar ve sahur programları verilmiştir. Ayrıca Müftülüklerimizce, yerel televizyonlar tarafından hazırlanacak Ramazan programlarına talep geldiği takdirde yetkin personelin katılması hususunda yardımcı olunacaktır.

-KADINLARA YÖNELİK DİNİ AYDINLATMA FAALİYETLERİ ARTIRILACAK

İl ve ilçe müftülüklerince Ramazan ayı hazırlıklarının tamamlandığını ve özellikle bayanlara yönelik dini aydınlatma faaliyetlerinin artırılacağını kaydeden Bardakoğlu, “Ramazan Ayı boyunca, yurtiçi ve yurtdışında görevlilerimiz; huzurevi, hastane, çocuk yuvası, çocuk ıslahevi ve cezaevi gibi yerleri ziyaret edecekler; ihtiyaç sahibi, öksüz, yetim, hasta, yaşlı ve fakir kimselerin yanında olma ve onların sıkıntılarını paylaşma konusunda toplumu uyaracaklardırö dedi.

-KOCATEPE CAMİİ AVLUSUNDA İFTAR VERİLECEK

Bardakoğlu, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından da her gün Kocatepe Camii avlusunda yaklaşık 2 bin kişiye iftar yemeği, fakir ve muhtaç vatandaşlara gıda paketleri verileceğini, il ve ilçe müftülüklerinin de imkanlar ölçüsünde ihtiyaç sahipleri ile mahalli yöneticiler ve hayırseverleri iftar sofralarında buluşturacağını belirtti.



Bardakoğlu, Din İşleri Yüksek Kurulu’nca 2008 yılı için Sadaka-ı Fıtr miktarının, asgari ücret, geçim standardı, gıda fiyatları gibi kriterler ile bir kişinin bir günlük asgari gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak, 6 YTL olarak belirlendiğini bildirdi.