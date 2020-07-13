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    HaberlerDualar Haberleri Amentü duası anlamı nedir? Amentü duası ne zaman, nerede okunur? (Türkçe - Arapça)
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    13.07.2020 - 17:17 |

    Amentü duası anlamı nedir? Amentü duası ne zaman, nerede okunur? (Türkçe - Arapça)

    Amentü duasının anlamı, ne zaman ve nerede okunması gerektiği büyük merakla araştırılıyor. Amentü duası hakkında bilgilenmek isteyenler için amentü duasının tüm detaylarını haberimizde derledik. İster Türkçe, ister Arapça amentü duasına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Amentü duası, anlamı...

    Amentü duası anlamı nedir? Amentü duası ne zaman, nerede okunur? (Türkçe - Arapça)

    "Amentü" Arapça "İnandım" anlamına gelir. Amentü bir sure veya dua değildir, İslam dinin iman esaslarını ifade eder. İmanın şartında belirtilen esaslarla kelime-i şehadetin birleşmesi gibi...

    Amentü Duası Okunuşu

    Amentü billahi ve melâiketihi,
    ve kütübihî ve rusülihî ve'l yevmi'l-âhıri
    ve bi'l-kaderi, hayrihî ve şerrihi mina'llâhi teâlâ
    ve'l-ba'sü ba'de'l mevt.
    Haggun, Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh ve eşhedü enne
    Muhammeden abdühû ve rasûlühü.

    Amentü Duası Anlamı

    Ben Allâh-ü Te'âlâ'ya, meleklerine, kitaplarına,
    peygamberlerine, âhiret gününe, kadere ; hayır ve şerrin
    Allâh-ü Te'âlâ'nın yaratmasıyla olduğuna inandım.
    Öldükten sonra dirilmek de haktır. Ben şahadet ederim ki,
    Allâh-ü Te'âlâ'dan başka ilâh yoktur. Ve yine şahadet
    ederim ki, Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O'nun
    kulu ve peygamberidir.

    AMENTÜ DUASI NE ZAMAN OKUNUR?

    "15 Temmuz" destanını kum taneleriyle böyle anlattıTürkiye ve Avrupa'nın birçok ülkesinde yüzlerce kez gösteri yapan kum sanatçısı Ömer Faruk Elmas, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yılında o gece yaşananları kum sanatıyla anlattı.
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