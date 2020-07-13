Amentü duası anlamı nedir? Amentü duası ne zaman, nerede okunur? (Türkçe - Arapça)

"Amentü" Arapça "İnandım" anlamına gelir. Amentü bir sure veya dua değildir, İslam dinin iman esaslarını ifade eder. İmanın şartında belirtilen esaslarla kelime-i şehadetin birleşmesi gibi...

Amentü Duası Okunuşu



Amentü billahi ve melâiketihi,

ve kütübihî ve rusülihî ve'l yevmi'l-âhıri

ve bi'l-kaderi, hayrihî ve şerrihi mina'llâhi teâlâ

ve'l-ba'sü ba'de'l mevt.

Haggun, Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh ve eşhedü enne

Muhammeden abdühû ve rasûlühü.

Amentü Duası Anlamı



Ben Allâh-ü Te'âlâ'ya, meleklerine, kitaplarına,

peygamberlerine, âhiret gününe, kadere ; hayır ve şerrin

Allâh-ü Te'âlâ'nın yaratmasıyla olduğuna inandım.

Öldükten sonra dirilmek de haktır. Ben şahadet ederim ki,

Allâh-ü Te'âlâ'dan başka ilâh yoktur. Ve yine şahadet

ederim ki, Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O'nun

kulu ve peygamberidir.

AMENTÜ DUASI NE ZAMAN OKUNUR?