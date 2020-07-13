Amentü duası anlamı nedir? Amentü duası ne zaman, nerede okunur? (Türkçe - Arapça)
Amentü duasının anlamı, ne zaman ve nerede okunması gerektiği büyük merakla araştırılıyor. Amentü duası hakkında bilgilenmek isteyenler için amentü duasının tüm detaylarını haberimizde derledik. İster Türkçe, ister Arapça amentü duasına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Amentü duası, anlamı...
"Amentü" Arapça "İnandım" anlamına gelir. Amentü bir sure veya dua değildir, İslam dinin iman esaslarını ifade eder. İmanın şartında belirtilen esaslarla kelime-i şehadetin birleşmesi gibi...
Amentü Duası Okunuşu
Amentü billahi ve melâiketihi,
ve kütübihî ve rusülihî ve'l yevmi'l-âhıri
ve bi'l-kaderi, hayrihî ve şerrihi mina'llâhi teâlâ
ve'l-ba'sü ba'de'l mevt.
Haggun, Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh ve eşhedü enne
Muhammeden abdühû ve rasûlühü.
Amentü Duası Anlamı
Ben Allâh-ü Te'âlâ'ya, meleklerine, kitaplarına,
peygamberlerine, âhiret gününe, kadere ; hayır ve şerrin
Allâh-ü Te'âlâ'nın yaratmasıyla olduğuna inandım.
Öldükten sonra dirilmek de haktır. Ben şahadet ederim ki,
Allâh-ü Te'âlâ'dan başka ilâh yoktur. Ve yine şahadet
ederim ki, Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O'nun
kulu ve peygamberidir.
AMENTÜ DUASI NE ZAMAN OKUNUR?