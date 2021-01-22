Ashab-I Bedir Duası Nedir? Bedir Savaşına Katılan Sahabelerin İsimleri Nelerdir?

Ashab-ı Bedir 333 adet Müslümanın savaşa katılması ile gerçekleşmiştir. Peygamber efendimiz de bu 333 adet savaşçıdan her daim övgü ile bahsetmiştir. Her daim onlara dualar da okumuştur. İşte bu dualara da Ashabı Bedir duaları denmiştir. Bu duaların herkes tarafından okunmasında da bir sakınca yoktur.

Ashab-ı Bedir Duası Nasıl Okunur?

“–O, Bedir’de bulunmuştur. Nereden bileceksin ki, Allah Teâlâ Bedir ehlinin hâllerine muttalî oldu ki onlar hakkında: «Dilediğinizi yapın, muhakkak ki sizi affettim» buyurdu” dedi.

Peygamber efendimizin bizzat bu savaşçılara söylediği hadis bu şekildedir. Bu savaşçılar sadece peygamber efendimiz tarafından değil tüm halk tarafından da çok sevilmiştir. Bu yüzden de yerel halk da onlara dua etmiştir. Bu dua da dilden dile dolaşarak Ashab-ı Bedir duası olarak kalmıştır. Savaşa katılan savaşçılardan bazıları da önemli isimler olarak anılmaktadır.

Bedi Savaşına Katılan Bazı Önemli Sahabeler Kimlerdir?

Seyyidünâ ve nebiyyünâ Muhammed el-Muhâcirî (Sallallahu aleyhi ve sellem)

Seyyidünâ Ebû Bekir S›dd›yk el-Muhâcirî (radıyallahu anh)

Seyyidünâ Ömer ibnü’l-Hattab el-Muhâcirî (radıyallahu anh)