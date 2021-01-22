Bismillahillezi La Yedurru Duası Oku: Bismillahillezi Duasının Türkçe Anlamı Ve Arapça Yazılışı

Kuranı kerimde bulunan dualar arasında bulunan bismillahillezi duası birçok kişi tarafından korunma duası olarak bilinmektedir.

Bismillahillezi Duası Okunuşu Nasıldır?

Duanın okunuşu; bismillahillezi la yedurru measmihi şeyun fil ardi Vela fissema ve hüvessemiyyul aliym. Şeklindedir.

Bismillahillezi Duasının Türkçe Anlamı Ve Arapça Yazılışı Nasıldır?

Duanın Türkçe anlamı; Yüce Allahın ismi ile hareket ederim. O Yüce Allah ki Onun mübarek ismiyle hareket edildiğinde gökte ve yerde hiçbir şey onu okuyana zarar vermez.

Arapça yazılışı; Bismillahillezi la yedurru measmihi şeyun fil ardi Vela fissema ve hüvessemiyyul aliym.

Duanın Faziletleri Nelerdir?

Bismillahillezi duasını sabah 3 kez okuyana gün içinde hiçbir varlık zarar veremez. Gece yatmadan okuyan her türlü kötülükten ve felaketten emin olarak uyanır. Bismillahillezi duası öyle bir duadır ki okuyan kişiye Allah kötülüklerden korunması için zırh gibi onu kapsar.

Duanın Faydaları Nelerdir?

Nazardan korunmak için veya zalim birinin şerrinden korunmak için bu dua sabah ve akşam 3 kez sabah 3 kez akşam olacak şekilde okunmalıdır. Evliyaullah bu dua ile birçok musibet ve beladan korunmuştur.

Bismillahillezi La Yedurru Duası Türkçe Okunuşu

Bismillahillezi la yedurru duasının Türkçe okunuşu; Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim’dir.

Bismillahillezi Duasının Arapça Yazılışı

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِى لاَ يَضُرّ ُ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي اْلاَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمْ