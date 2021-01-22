Evvabin Namazı Ne Zaman Ve Nasıl Kılınır? Evvabin Namazında Hangi Dualar Ve Sureler Okunur?

Evvabin kelimesi Allaha dönen, yönelen, tövbe eden anlamında çoğul bir kelimedir. Yapılan nafile ibadetlerde Allah rızasını kazanmak adına yapıldığından bu ibadete Allah'a sığınan anlamındaki evvabin denilmiştir.

Evvabin Namazı Ne Zaman Kılınır?

Peygamber efendimizce tövbe eden, Allah'a yönelen anlamındaki bu nafile namazın vakti kuşluk zamanıdır. Bazı alimlerce rivayet edilmesine göre Hz. Peygamberimizin akşam namazı sonrasında 6 rekat bir nafile namaz kıldığı bildirilmiştir. Bu namaz alimlerce evvabin namazıyla eşleştirilmiştir. Akşam namazından sonra yatsıya kadar geçen zamanda kılınan nafile namaz evvabin namazı olarak adlandırılmaktadır.

Evvabin Namazı Nasıl Kılınır?

Akşam namazına müteakiben kılınmaktadır. Toplamda 6 rekattır. Tek seferde 6 rekat birlikte kılınabilir. Ayrıca isteyen 2 şer rekatta bir selam vererek toplam 3 selamda da kılınması mümkündür.

Evvabin Namazında Hangi Dualar ve Sureler Okunur?

Evvabin namazını kılarken okunması gereken sureler sırasıyla şu şekildedir. İlk rekatta fatiha, zammı sure okunmaktadır. Ruku ve secde yapılır. İkinci rekatta ise yine fatiha ve zammı sure okunur. Ruku ve secde yapılır. Oturulur ve Ettehiyyatü okunur. Eğer ikişer rekattan kılınacaksa Salli, Barik ve Rabbena duaları okunmalıdır. Sonrasında ise önce sağa olmak koşuluyla selam verilir 6 rekata tamamlanır.

Tek selamda 6 rekat kılınacaksa ilk iki rekat Ettehiyyatü bölümünden sonra birinci rekata dönerek 6. rekata kadar gelinir. Altıncı rekat sonrasında Ettehiyyatü peşinden Salli, Barik ve Rabbena duaları okunarak selam verilir.

Evvabin Namazı Kılmanın Faziletleri Nelerdir?

Allah arızası kazanmak için yapılan nafile ibadetler arasında yer almaktadır. İbadeti yerine getirmenin hadis-i şeriflere göre on iki yıllık sevap kazanmaya vesile olduğu bildirilmektedir. Evvabin namazını kılan kişilerin günahlarının bağışlanacağı rivayet edilmektedir.