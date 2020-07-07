Ezan duası Türkçe-Arapça oku! İşte Diyanet Ezan duası anlamı
Ezan okuduktan sonra okunan ezan duası okumak sünnettir. Müslüman alemi için önemli olan ezan duasının anlamı ve Türkçe okunuşu araştırılan konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, ezan duasını paylaştı. İşte ezan duası...
Müslüman dünyası tarafından araştırılan dualar arasında ezan duası da yer alıyor. Ezan duası, sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namaz vakitlerinden sonra okunuyor. Ezan duası, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sayfasında yer aldı. Peki ezan duası okunuşu ve anlamı nedir?
EZAN DUASI ARAPÇA OKUNUŞU
أَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّآمَّةِ وَالصَّلاَةِ الْقَآئِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذ۪ى وَعَدْتَهُ
EZAN DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU
"Allâhümme Rabbe hâzihi'd-da'veti't-tâmmeh, ve's-salâti'l-kâimeh, âti Muhammedeni'l-vesîlete ve'l-fadîlete, veb'ashü makâmem-mahmûdeni'l-lezî va'adteh.”
EZAN DUASI TÜRKÇE ANLAMI
“Ey bu eksiksiz davetin ve kılınan namazın sahibi! Muhammed'e vesîle'yi ve fazîleti ver. O'nu, vaat ettiğin Makam-ı Mahmûd üzere dirilt"