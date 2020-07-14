Hatim duası okunuşu... Türkçe anlamı nedir?

Hatim duası, Kur'an-ı Kerim'i hatmedenlerin, hatim sonrası okudukları duadır. Peygamber efendimizin (a.s)'in Kur'an-ı Kerim'i hatmettikten sonra hatim duası yaptığına yönelik rivayeti İbn Kesîr tarafından dile getirilmiştir. Bu nedenle Hatm duası sıklıkla araştırılırken okunuşu ve Türkçe anlamı merak edilmektedir.

HATİM DUASI TÜRKÇE VE ARAPÇA OKUNUŞU

Sadekallâhü’l-‘azîm ve belleğa Rasûlühü’l-Kerîm. Ve nahnü ‘alâ zâlike mineş-şâhidîn. Rabbenâ âmennâ bimâ enzelte vet-teba’ner-Rasûle fektübnâ meaş-şâhidîn.

ya da kısaca olarak

Sübhâne Rabbiyel-‘aliyyil-â’lel-vehhâb.

HATİM DUASI TÜRKÇE MEALİ VE ANLAMI;

''Yüce olan Allah, şüphesiz doğru söylemiştir. Onu Peygamberimiz(a.s) bize ulaştırmıştır.''

Ardından hatim duası okunur(Satır satır Arapça ve Türkçe meallerine yer verilmiştir.);

''El - hamdü lillahi Rabbil - Alemin.

Vel-akibetü lil-müttekin. Vela ‘udvane illa ‘alezzalimîn.

Ves-salatü ves-selamü ‘alâ Rasulina Muhammedin ve ‘alihi ve sahbihi ecme'in.''

''Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun. İyi sonuç müttakilerindir. Düşmanlık ancak zalimler içindir. Peygamberimiz Hz.Muhammed(a.s)’e, onun bütün ehl-i beytine ve ashabına salat ve selam olsun.''

''Rabbena takabbel minna inneke ente’s-semi’ul-‘alim.

Ve tüb ‘aleyna ya Mevlana inneke ente’t-tevvabür-Rahim.

Vehdina ve veffikna ilel-hakkı ve ila tarikın müstekîm. Bi beraketil-Kur’anil-‘aziîm.''

''Ey Rabbimiz! Bizden ibadetlerimizi kabul buyur! Şüphesiz ki sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin.

Ey Mevlamız! Bizim tövbelerimizi kabul eyle!. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok çok kabul eden ve merhametli olansın. Bize hidayet ver! Hak yola ve sırat-ı müstakime ulaşmayı bizi muvaffak eyle!. Yüce Kur’an-ın hürmetine, alemlere rahmet olarak gönderdiğin Peygamber hürmetine.''

Kısımları ile beraber devam eden hatim duası okunup tamamlanır. Ardından da fatiha suresi okunarak hatim edilen Kur'an-ı Kerim için hatim duası bitirilir.