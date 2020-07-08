Karınca duası dinle | Karınca duası anlamı nedir, Arapça - Türkçe okunuşu

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesindeki karınca duası ile ilgili yer alan bilgi şu şekilde: Halk arasında Hz. Süleyman (a.s.) döneminde yaşanan kuraklık sırasında bir karıncanın yağmur yağması amacıyla yaptığı dua olduğuna inanılan ve bu sebeple “karınca duası” denilen dua, güvenilir hadis kaynaklarında yer almamaktadır. Halk arasında yaygın olan bu duanın içeriği, esmâ-i hüsna’nın bir bölümü, Allah Teala’ya yönelik bazı hitaplar ve bereket talebinden ibarettir. İçeriğinde dine aykırı bir yön bulunmayan söz konusu duayı okumakta sakınca olmamakla birlikte bu duanın Hz. Peygamberden (s.a.s.) rivayet edilen bir hadis olarak anlaşılması ve kazanç temin etmek maksadı ile okunması veya kullanılması dinen caiz değildir.

KARINCA DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU

Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va'dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es'elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.

KARINCA DUASI ARAPÇA

KARINCA DUASI DİNLE

KARINCA DUASI FAZİLETLERİ

Karınca duası sadece bolluk ve bereket hususları için okuyabilirsiniz. Bunun dışında herhangi bir istek ve hastalık durumu için etkisi bulunmuyor. Duayı sıklıkla okuyanlar, evine ve iş yerine asanlara sağladığı faydaları şöyle sıralayabiliriz;

1-Duayı sıklıkla okursanız bol rızık; evinize asarsanız bolluk, helal besinler; iş yerinize asarsanız helal ve bol kazançlar, bereketli müşteriler kazanırsınız.

2-Bol rızık ve helal kazancın yanında belayı da defeder.

3-Sürekli okursanız, maneviyatınız da yükselir, imanınız güçlenir.

4-Duada, imanın şartları olan peygamberler, melekler ve kitaplar da geçtiği için imanınızı tazelemiş olursunuz.

5-Dua içinde bol bol Allah’ın isimlerini zikrettiğiniz için kalbiniz imanla dolacak ve bolca sevap alacaksınız.

6-Dua etmek de bir yerde ibadet sayıldığı için bolca ettiğiniz dua için ibadet sevabı da almış oluyorsunuz.

7-Dua içinde dört büyük meleğin adı da geçtiği için (Cebrail, Azrail, Mikail, İsrafil) melekler duanızı duydukları anda sizin için dua edeceklerdir. Böylece meleklerin de dualarını almış oluyorsunuz.

8-Duanın makbul olması için özellikle Cuma günleri okunması tavsiye edilmektedir. Cuma namazından sonra duayı okuduktan sonra rızkınızı ve nasibinizi aramak için işinize koyulabilirsiniz.